Cessione Osimhen, svolta in trattativa: c’entrano Chelsea e PSG

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen al termine dell’attuale stagione. Due big europee preparano l’assalto al calciatore

L’attuale stagione del Napoli non ha soddisfatto la società e neppure i tifosi dopo la vittoria dello scudetto. A distanza di pochi mesi dal tricolore, la squadra è apparsa in enorme difficoltà in più reparti. Uno di questi è sicuramente l’attacco, il quale ha avuto come protagonista Victor Osimhen. Il rendimento non è comparabile a quello della passata stagione, sopratutto a causa delle tensioni legate al suo futuro. Ormai, il tutto appare essere molto più delineato vista la cessione sempre più probabile nei prossimi mesi.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare per quel che riguarda il futuro del calciatore. Nel contratto, prolungato lo scorso dicembre, è presente un clausola da ben 120 milioni di euro. Infatti, per l’acquisto occorrerà soddisfare le richieste del patron. A tali cifre, son ben pochi i club che possono puntare il calciatore, ma tra questi ci sono ovviamente Chelsea e PSG.

Osimhen, due top club preparano l’assalto: la strategia

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” il futuro di Victor Osimhen appare ormai delineato. Il calciatore azzurro lascerà il Napoli al termine della stagione e lo farà con un’offerta da capogiro. Infatti, la cessione porterà nelle casse del club importanti introiti, i quali dovranno essere poi reinvestiti in più reparti.

Le società direttamente interessate, come Chelsea e PSG potrebbero però studiare una nuova strategia per acquistare il nigeriano ad un prezzo minore. Infatti, l’obiettivo delle dirigenze estere sarebbe quello di inserire delle contropartite nell’affare, in modo tale da far diminuire la liquidità da versare nelle casse del Napoli. Prima di concludere l’operazione, ovviamente sarà obbligatorio soddisfare le richieste del club azzurro, il quale ha la facoltà di dettare le condizioni di mercato.

Al momento, non sono state svelate le contropartite a favore del Napoli ma il colpo di mercato potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Infatti, una volta concluso il campionato, la società dovrà fiondarsi sul mercato in entrata e in uscita per creare una rosa competitiva che soddisfi i requisiti del nuovo tecnico che approderà in Campania.