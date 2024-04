Zaniolo, sorpresa dall’entourage: c’è l’annuncio sul Napoli

Zaniolo-Napoli, l’agente del calciatore sorprende tutti: le dichiarazioni sul club partenopeo come possibile prossima destinazione

Negli ultimi giorni si è parlato tanti di Zaniolo come possibile obiettivo di mercato per il Napoli. L’esterno ex Roma è un pupillo di Manna, che con ogni probabilità sarà il direttore sportivo del Napoli per la prossima stagione. Inoltre Zaniolo non rimarrà in Inghilterra, all’Aston Villa, dovrebbe quindi tornare al Galatasaray. Tuttavia la volontà del calciatore è quella di tornare a giocare in Italia, Napoli è ovviamente un’ipotesi più che plausibile.

L’entourage del calciatore, stando alle parole riportate dall’account X di Radio Kiss Kiss Napoli, avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla possibilità di approdare al Napoli:

“Napoli piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò“.

A questo punto non resta che attendere che il Napoli avvii concretamente la trattativa con il club turco. Tanto dipenderà anche dalla scelta del nuovo tecnico. Sicuro che, se c’è la volontà del calciatore, anche i dialoghi con il Galatasaray saranno più che agevolati.