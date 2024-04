Monza-Napoli, retroscena da non credere su Calzona e due azzurri: è successo all’intervallo

Secondo tempo molto positivo: la strigliata ha fatto risvegliare il Napoli. Svelato il retroscena su Calzona e due azzurri.

Della gara dell’U-Power Stadium non si può certo dire che non abbia regalato emozioni, specialmente nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo si è concluso con il Monza in vantaggio, ma i quattro gol in tredici minuti del Napoli hanno ammazzato la partita. All’interno di quest’arco di tempo anche la rete di Colpani, che ha quindi decretato il risultato finale di 2-4 in favore dei partenopei.

Meritano una menzione speciale le prime tre reti del Napoli: il volo di Osimhen, gesto atletico incredibile, il calcio al volo da fuori area di Politano, senza dubbio uno dei gol più belli della stagione e infine la prodezza di Zielinski.

Un Napoli entrato nel secondo tempo con un piglio totalmente diverso. La squadra di Calzona ha dato l’impressione di esser tornata finalmente a divertirsi. Segnale importante sono le giocate tentate dal suo uomo più importante: Victor Osimhen.

Oltre alla rete impressionante, il bomber azzurro ha provato a segnare in rovesciata, è sembrato più coinvolto nelle trame offensive della squadra. Segnale che in quel momento la squadra, e quindi i suoi uomini più importanti, era in fiducia. Ecco quindi che ci si chiede: cosa è successo all’intervallo? Il quotidiano risponde a questo quesito.

Monza-Napoli, cosa è accaduto all’intervallo? Il retroscena svelato dal quotidiano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un focus proprio sulla pausa tra la prima e la seconda frazione di gioco tra primo e secondo tempo. Stando a quanto riportato dal quotidiano la squadra si è mossa dopo la contestazione dei tifosi, che hanno intonato il coro: “mercenari senza attributi”, e dopo una pesante strigliata dei leader dello spogliatoio.

Su tutti capitan Di Lorenzo e Anguissa, che assieme a Calzona hanno ravvivato la squadra all’intervallo. Ecco quindi spiegato da dove provengono i “tredici minuti di follia” che hanno deciso il match. Un’altra dimostrazione che, quando è in palla, questa squadra può fare ciò che vuole, contro qualsiasi avversario.

Monza-Napoli, 13 minuti di follia: determinante la reazione dei leader dello spogliatoio azzurro

Anguissa e Di Lorenzo hanno agito da veri trascinatori dello spogliatoio. Nel calcio è determinante avere all’interno dello spogliatoio calciatori che sappiano legare la squadra nei momenti difficili. Calzona deve aggrapparsi ai suoi leader per concludere al meglio la stagione. Il secondo tempo di Monza è un buon punto di partenza.

Reazione che gli azzurri devono cercare di portarsi dietro anche in vista dei prossimi impegni, per cercare di blindare quantomeno un posto per la prossima Champions League.