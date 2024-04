Mercato Napoli, occhi puntati sull’ex Milan: lotta a due in Serie A

Continua la programma del mercato estivo del Napoli, con vari nomi già presenti sul taccuino dei dirigenti. Finito nel mirino l’ex Milan, con cui è duello con un’altra italiana.

La rosa del Napoli che conosciamo attualmente si avvia verso una rifondazione totale, visto che ci sarà un intervento massiccio da parte della dirigenza azzurra. Sono diversi gli azzurri che al termine della stagione saluteranno la piazza, per essere ceduti ad un altro club.

Dopo alcune cessioni, sarà tempo anche di mercato in entrata per il Napoli, che mira a rinforzarsi concretamente. Occhi puntati sull’ex Milan, con cui si prospetta un duello con un’altra italiana.

Mercato Napoli, messo nel mirino l’ex Milan: duello con un’altra italiana

Questi mesi che precedono l’inizio della sessione estiva di calciomercato stanno servendo al Napoli per prepararsi al meglio. I dirigenti azzurri stanno valutando diversi profili interessanti, che potrebbero finire nel mirino in vista del rinnovamento che avverrà in estate. Al momento sono diversi i giocatori già finiti sul taccuino dei dirigenti del Napoli, ma col tempo se ne continuano ad aggiungere altri. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli avrebbe messo nel mirino l’ex centrocampista del Milan, Aster Vranckx. Il centrocampista belga il prossimo 30 giugno andrà ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Wolfsburg, e potrebbe diventare un’opportunità di mercato per gli azzurri, ma non solo. Difatti oltre al Napoli, a monitorare la situazione del centrocampista ex Milan c’è anche la Lazio, che è pronta a duellare con gli azzurri sul mercato. L’opportunità potrebbe presentarsi già in estate, visto che il club tedesco non è intenzionato a rinnovare il contratto del belga, e potrebbe lasciarlo partire per una cifra piuttosto abbordabile.

Anche l’ex Milan Vranckx finisce dunque sul taccuino dei dirigenti del Napoli, che monitoreranno la situazione che si svilupperà attorno al centrocampista belga. Dalla scorsa stagione col Milan ad oggi, Vranckx è cresciuto dal punto di vista calcistico, dimostrando maggiore solidità e qualità in mezzo al campo. Per questo motivo le sue prestazioni hanno fatto drizzare le antenne di vari club, che sono pronti a battagliare sul mercato per averlo in rosa. Il centrocampista belga potrebbe essere un profilo interessante per il Napoli, vista la fisicità importante e le ottime qualità di impostazione nel gioco. Inoltre la giovane età (21 anni, ndr.) di Vranckx ingolosisce il Napoli, che inserirebbe nell’organico un giovane, ma già pronto e che conosce la Serie A vista la sua esperienza al Milan. Occhi del Napoli puntati dunque su Vranckx, per cui si potrebbe accendere un duello di mercato con la Lazio.