Mercato, il Napoli accelera per il difensore: “Trattativa calda”

Mercato Napoli: sull’agenda di Manna c’è in primis la questione difensore da risolvere, passi in avanti per l’obiettivo.

La stagione in corso sta per terminare. Il Napoli deve sperare in un’impresa per centrare la qualificazione in Champions League. Tuttavia a prescindere dall’epilogo del campionato la dirigenza sta già programmando la prossima stagione. Si prospetta una rivoluzione consistente in casa Napoli.

Tante le figure in discussione. A partire dal ds Meluso, che potrebbe far posto a Giovanni Manna, dirigente ora in forza alla Juventus. Le voci riguardo un suo approdo al Napoli alla fine della stagione trovano sempre più conferme.

La scelta del nuovo direttore sportivo sarà poi determinante anche nella successiva scelta del nuovo allenatore. Anche se al momento la rosa dei candidati alla panchina del Napoli sembra essersi ristretta ai soli Italiano e Conte.

Dalla scelta del tecnico deriveranno poi opportune strategie di mercato. A lasciare gli azzurri sarà certamente Piotr Zielinski, ma anche Osimhen è in lizza per partire. Tuttavia, una delle priorità del prossimo ds azzurro è rinforzare il reparto che, come dichiarato anche da Calzona, durante tutta questa stagione è parso più in difficoltà: la difesa.

Calciomercato Napoli, emissari azzurri in osservazione: trattativa avanzata per il nuovo difensore

L’edizione odierna de Il Mattino racconta i primi movimenti di mercato del team socuting azzurro. Ieri emissari del Napoli si sono recati a Rotterdam, per osservare la straripante vittoria del Feyenoord sull’Ajax. Nel mirino della dirigenza l’attaccante Gimenez e il difensore David Hancko.

Se Gimenez non ha segnato, Hancko invece ha giocato (e anche bene) da terzino sinistro. Il quotidiano riporta che al momento la trattativa è molto calda, ed è iniziata già da qualche settimana. La squadra di mercato azzurra si è confrontata anche con Calzona, che lo allena in Nazionale, il quale ha riportato una relazione positiva del difensore del Feyenoord.

Mercato Napoli, Hancko è il nome per la difesa: le ultime

Centrale di piede mancino, alto 1,88 cm, Hancko dispone di ottime doti fisiche. In campo è solito mostrare anche una discreta personalità, che ha fatto di lui, negli anni, un leader del Feyenoord. Nonostante non sia più giovanissimo (è un classe 1997, ndr) il suo prezzo sta lievitando anno dopo anno. Per portarselo a casa questa stagione serviranno non meno di 20 milioni di euro. Un investimento importante, che però il Napoli ricoprirà con le cessioni.