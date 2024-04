Erede Osimhen, Del Genio sicuro: “È una belva, costa 100 milioni”

Del Genio si esprime con decisione sul possibile erede di Victor Osimhen: “L’ho visto giocare, è una belva”.

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecapri in cui ha espresso il proprio parere sul possibile sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano a fine stagione lascerà Napoli. Su di lui ci sono le big inglesi e il Psg: il club francese è in netto vantaggio data la sempre più vicina cessione di Mbappè. Con la società più volte campione di Francia, De Laurentiis ha un rapporto che dura ormai da anni.

Ai trasferimenti di Lavezzi e Cavani sotto la Tour Eiffel, presumibilmente, si aggiungerà anche quello dell’attuale numero 9 azzurro. Una scelta dettata e dalla volontà del calciatore di provare nuove esperienze e dall’importanza dell’operazione che può concludere il patròn azzurro. Con il Napoli ha disputato ben 127 partite con 73 gol e 18 assist all’attivo.

Numeri di un certo spessore che indubbiamente avranno un peso non indifferente. La società è già all’opera per regalare al prossimo allenatore un centravanti di un livello pari o superiore a quello di Osimhen per accelerare i tempi di ricostruzione da parte del Napoli in Serie A. Dopo la negativa stagione, la tifoseria richiede un colpo ad effetto e le prime ipotesi già prendono la scena.

Del Genio sicuro: “Ha fatto gol ad inizio e a fine partita: una belva feroce”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha elogiato le prestazioni di un attaccante in particolare che in questo momento è tra i più in forma d’Europa. In 26 partite di campionato portoghese ha timbrato il cartellino per ben 22 volte ed ha fornito anche 9 assist. Il suo nome è Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona.

Con la squadra biancoverde occupa la prima posizione del campionato portoghese staccato dal Benfica. Anche in Europa i suoi numeri confermano il suo andamento rilevante: 5 gol e 2 assist in 9 partite di Europa League. Un ottimo ruolino di marcia per l’attaccante svedese su cui hanno messo gli occhi i principali club d’Europa.

La sua valutazione di mercato è molto alta (circa 55 milioni) e presenta una clausola da capogiro. Sul giocatore, Del Genio ha espresso parole al miele: “Gyokeres è una belva feroce, ma ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Sta per vincere il campionato con lo Sporting Lisbona, ho visto una partita in cui ha segnato all’inizio e alla fine, è davvero una belva”.