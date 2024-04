Dal Napoli alla Salernitana: Iervolino lo vuole in granata

La stagione 2023/2024 è stata difficile sia per il Napoli che per la Salernitana. Il presidente Iervolino tenta il colpo dal Napoli per rinforzare la sua squadra.

In casa Napoli e Salernitana sono già iniziate le riflessioni in vista del prossimo futuro, visto che la stagione attuale è stata complicata per entrambe le squadre campane. Il Napoli non è riuscito a difendere egregiamente lo scudetto conquistato la scorsa stagione, mentre i granata sono ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie B.

De Laurentiis ha iniziato il rinnovamento a partire dalla dirigenza, dove arriverà Giovanni Manna. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è pronto a seguire le orme del patron azzurro, ma attingendo proprio dal club partenopeo un colpo di mercato.

Napoli e Salernitana sono già con lo sguardo proiettato verso la prossima stagione, in cui ci saranno diversi cambiamenti per entrambi i club campani. Il Napoli proverà a rilanciarsi dopo una stagione negativa, mentre la Salernitana dovrà ricostruire tutto, visto che con molta probabilità dovrà ripartire dalla Serie B. Il club granata a gennaio ha perso un pezzo fondamentale della squadra come Mazzocchi, che si è trasferito proprio al Napoli. Il presidente Iervolino è pronto a ripagare gli azzurri con la stessa moneta, visto che avrebbe messo nel mirino un tesserato del Napoli. Come riporta Il Mattino, Mauro Meluso sarebbe un nome caldissimo per la dirigenza della Salernitana in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Giovanni Manna al Napoli, Meluso è ormai sempre più vicino a lasciare i partenopei, con cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. In virtù di questa situazione contrattuale, il presidente Iervolino starebbe provando a convincere Meluso a passare alla Salernitana in estate.

Il presidente della Salernitana è pronto a seguire le orme di De Laurentiis, ossia designare già il prossimo Direttore Sportivo nel corso di queste settimane. Ad alimentare le voci su questo interesse dei granata per Mauro Meluso, è proprio la presenza dell’attuale DS del Napoli durante Salernitana-Sassuolo. Il DS azzurro ha visionato vari giocatori per il Napoli insieme a Micheli, ma è stata anche l’occasione per avere un primo incontro ravvicinato con il presidente Iervolino e gli altri dirigenti granata. Già nel 2022 Meluso finì nel mirino della Salernitana, che poi decise di puntare su Morgan De Sanctis per il ruolo di DS. Con due anni di ritardo, potrebbe concretizzarsi il matrimonio tra la Salernitana e Mauro Meluso, che resterebbe così ancora in Campania dopo l’attuale avventura al Napoli ormai verso il termine.