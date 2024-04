Conte la prima scelta del Napoli: De Laurentiis ha due nomi come piano B

De Laurentiis ha le idee chiare: scelti i possibili due profili in caso di mancato approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

La società ha le idee chiare: un progetto solido e ben studiato per il futuro del Napoli. Dopo il raggiungimento dell’apice da parte della società con la vittoria dello scudetto nella stagione 2022/23, gli azzurri non sono riusciti a confermarsi su grandi livelli nella corrente annata calcistica. Programmazione sbagliata ed errori colossali nella scelta e dell’allenatore e del direttore sportivo.

Qualunque decisione sia stata presa non è stata per niente centrata: Napoli deludente sul mercato, in Serie A, in Coppa Italia e non è riuscito a confermarsi tra le prime 8 d’Europa. Una serie di eventi che hanno condizionato i partenopei e che porteranno a dei conseguenti nuovi scenari: la mancata gestione del rinnovo di Zielinski, ad esempio, caratterizzerà il futuro del polacco che andrà via dal capoluogo campano.

A seguito di ciò una figura carismatica in panchina come Antonio Conte sarebbe fondamentale e per riaccendere l’entusiasmo dell’intero ambiente napoletano e per rendere consapevoli della propria forza i calciatori stessi. Nell’ultimo match contro il Monza, secondo quanto confermato anche da Politano stesso in un’intervista nel post partita, nel quarto d’ora in cui sono andati a segno Osimhen, Politano e Zielinski è venuto fuori il vero Napoli con il tricolore sul petto.

Valzer di allenatori, il Napoli già pensa alle alternative

Come affermato da lui stesso, Conte sarebbe felice di allenare una squadra dalla piazza calorosa come quella azzurra e pertanto le possibilità di vederlo seduto sulla panchina partenopea sono sempre di più. Intanto, però, la dirigenza cerca di tutelarsi ed i primi nomi in alternativa a lui sono quelli di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Il primo, nonostante le molteplici difficoltà che ha dovuto affrontare con i rossoneri per via dei numerosi infortuni, è riuscito a rimanere concentrato ed a posizionarsi come seconda potenza del campionato. Champions League a parte, la stagione del Milan, per i problemi che ci sono stati, è stata molto positiva.

Il secondo, invece, è in uscita dalla Fiorentina e quello più vicino al calcio che piace a De Laurentiis. L’esperienza l’ha accumulata e chissà se realmente potrà effettuare finalmente il salto di qualità. Antonio Conte rimane il sogno di De Laurentiis: l’ex Juve ed Inter è stato già contattato in passato dal presidente azzurro e chissà se questa sarà la volta buona.