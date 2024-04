Conte al Napoli? Da Torino filtra la decisione: colpo di scena!

Conte nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione? Direttamente da Torino arrivano news sulla decisione finale: i dettagli

Il Napoli si accinge a disputare l’ultima parte di una stagione a dir poco travagliata. Il secondo tempo contro il Monza è stato molto convincente, ma la distanza dalla zona Champions è ancora troppo elevata. Calzona si giocherà le sue carte per aspirare alla riconferma da qui alla fine della stagione, ma l’impresa è davvero ardua.

Il tecnico azzurro con ogni probabilità non allenerà il Napoli la prossima stagione. Gli azzurri hanno in programma un restyling totale della squadra, a partire proprio dall’allenatore e dal direttore sportivo.

Per quanto riguarda l’uomo mercato, sono sempre più gli indizi che portano a Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus Next Gen. Dirigente giovane, sul quale De Laurentiis ha intenzione di costruire il futuro del Napoli.

Mentre per quanto riguarda l’allenatore è chiaro che vi sia una lotta due tra Italiano e Conte. Il resto dei profili dapprima avvicinati al club partenopeo sono ora molto più defilati. Il sogno del patron azzurro Aurelio De Laurentiis è Conte, ma le alte pretese del tecnico ex Juve potrebbero portare avanti la candidatura di Italiano.

Lotta a due Conte-Italiano: chi è in vantaggio per la panchina del Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport riporta un approfondimento sul futuro della panchina del Napoli. Il quotidiano, da sempre vicino all’ambiente Juve e allo sport nella città di Torino in generale, si è soffermato in particolare sulla decisione di Conte. Riguardo il ballottaggio Conte-Italiano per la panchina del Napoli il giornale ha le idee ben chiare:

“Al Napoli, invece, pare scontato che la volata la vincerà Vincenzo Italiano”.

Il sorpasso definitivo dell’attuale allenatore della Fiorentina sarebbe stato determinato dalla decisione di Conte. L’ex tecnico della Juve infatti, riporta il quotidiano, ha preferito prendersi altro tempo primo di sciogliere le riserve. L’attesa di Conte avrebbe quindi spinto De Laurentiis a bloccare Italiano.

Panchina Napoli, Italiano in vantaggio: indizio da Torino

Il tecnico originario di Karlsruhe a fine stagione si libererà dalla Fiorentina, dopo ben tre stagioni alla guida dei Viola. La Fiorentina è ancora in corso per la vittoria del tanto agognato titolo europeo. In settimana si giocherà l’accesso alla semifinale contro il Viktoria Plzen. L’eventuale vittoria della Conference sarebbe un’ulteriore dimostrazione dell’ottimo lavoro di Italiano, che ha portato ad un sostanziale miglioramento della Fiorentina.