Cassano critica De Laurentiis e il Napoli: clamorosa risposta di Edo – FOTO

Clamoroso attacco di Antonio Cassano ad Aurelio De Laurentiis: la risposta del figlio Edoardo non si è fatta attendere.

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, in cui ha individuato in De Laurentiis la causa principale per cui il Napoli non è riuscito ad affermarsi sui grandi livelli dello scorso anno. L’ex Real Madrid ha fermamente affermato la sua posizione in merito e le sue dichiarazioni sono chiare e dirette: “Il disastro lo ha fatto Aurelio De Laurentiis. Lui pensava di aver vinto lo scudetto da solo, ma non ha capito che con Spalletti lui contava zero“.

Cassano ha poi in seguito criticato le scelte della società nei prima che hanno anticipato la corrente stagione e nel corso di quest’ultima. Nello specifico, non ha condiviso l’alternanza di tre allenatori sulla panchina di una squadra campione d’Italia in carica: “Garcia era stato cacciato in Arabia e Mazzarri l’ultima volta che ha allenato era il 1940. Ora c’è Calzona che ha sempre fatto il secondo, anche se con la Slovacchia sta facendo bene”.

Cassano chiama, Edo risponde: la clamorosa stories pubblicata sui social

Sul proprio profilo Instagram, Edoardo De Laurentiis ha pubblicato una stories in cui ha replicato alle aspre critiche rivolte dall’ex calciatore nei confronti di suo padre e dell’intera società e dirigenza. Dichiarazioni che non gli sono andate per nulla giù e che lo hanno condotto a rispondergli pubblicamente. Di seguito la stories pubblicata:

Inoltre Cassano ha affermato che il valore dei calciatori non è mai stato così esaltante e conseguentemente il merito della vittoria dello scudetto va ricondotto ad un’unica persona: Luciano Spalletti. L’attuale allenatore della Nazionale Italiana, infatti, secondo la sua visione sarebbe riuscito a tirare il meglio dai proprio calciatori grazie alle proprie grandi doti da allenatore.