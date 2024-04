Raspadori risponde a Calzona: il commento in vista del futuro

Monza-Napoli, Giacomo Raspadori intervistato a DAZN nel post partita: le sue dichiarazioni sulla rete da record segnata

Un match folle quello dell’U-Power Stadium. Monza-Napoli si è decisa in poco meno di 15 minuti. Cinque gol in appena tredici minuti, quattro dei quali segnati dal Napoli.

Il primo marcatore degli azzurri è stato Osimhen, che è saltato altissimo per colpire di testa su Izzo. Alla rete di Osimhen è succeduto l’eurogol di Politano, che con un calcio a volo da fuori area ha insaccato la palla alle spalle di Di Gregorio. La terza rete porta il nome di Piotr Zielinski, anche lui da fuori area.

Calzona però ci ha tenuto a sottolineare la rete di Raspadori, che appena entrato si è fiondato sulla ribattuta di Di Gregorio, mettendo a segno il gol più veloce da parte di un subentrato questa stagione in Serie A. Segnale di voglia e applicazione, aspetti che l’allenatore ha deciso di premiare nel post partita.

Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Giacomo Raspadori, autore della rete del 2-4 dopo appena 21 secondi dalla sua entrata in campo. L’attaccante azzurro ha messo a segno la rete più veloce per un subentrato in questa stagione di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

L’ELOGIO DI CALZONA – “Una delle mie caratteristiche é mettersi a disposizione, nel calcio moderno penso sia positiva come caratteristica”.

SULLA PARTITA – “Abbiamo visto tra primo e secondo tempo cosa serve per tornare a giocare come sappiamo. Questa può essere una partita di svolta”.

POSIZIONE IN CAMPO – “La mia duttilità la vedo come una cosa positiva. Ti da possibilità di poter entrare in più situazione. É un valore aggiunto, è chiaro però che in alcune situazioni non riesci ad essere al cento per cento te stesso, ma penso sia una fortuna”.

SUL PROSSIMO EUROPEO – “Lavoro ogni giorno pensando al presente e per essere al cento per cento, certo la continuità nel ruolo e nel minutaggio può aiutare in questo, ma sono convinto che lavorando si può riuscire ad esserlo anche non giocando con continuità”.