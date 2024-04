Napoli 2024/25: De Laurentiis sta convincendo il suo pupillo, lo vuole nello staff

Il Napoli della prossima stagione sta già nascendo: De Laurentiis sta convincendo il suo pupillo ad entrare nello staff.

Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Monza. Gli azzurri sfideranno i brianzoli all’U-Power Stadium alle ore 15:00 e proveranno a conquistare tre punti importanti nella corsa alla qualificazione ad una competizione europea in vista della prossima stagione. Il Monza di Raffaele Palladino, invece, giocherà spinto dalla caldissima curva “Davide Pieri” per provare a trovare lo storico aggancio in classifica proprio nei confronti del Napoli.

Anche se il Napoli dovesse conquistare i tre punti questo pomeriggio, gli azzurri sarebbero comunque troppo distanti per poter tentare la qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei, dunque, dovranno accontentarsi di una tra Europa League e Conference League nella prossima stagione.

Un risultato molto negativo in casa Napoli a cui Aurelio De Laurentiis è pronto a porre rimedio nella prossima stagione. Il patron azzurro, infatti, sta già programmando al meglio la prossima annata e non vuole lasciare nulla al caso.

Nuovo Napoli, De Laurentiis pronto al primo colpo per lo staff

L’estate post scudetto del Napoli è stata caratterizzata da un preoccupante immobilismo che poi ha mostrato sul campo gli effetti negativi. Aurelio De Laurentiis, per provare a ritornare al vertice fin da subito, non vuole commettere lo stesso errore ed è già al lavoro per programmare la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino” pare che De Laurentiis non voglia lasciare nulla al caso e starebbe già puntando a rinforzare lo staff della prossima stagione. Il primo colpo dovrebbe essere il ritorno in pianta stabile di Francesco Sinatti, preparatore atletico del Napoli dello scudetto.

Aurelio De Laurentiis, alcuni mesi fa, aveva ammesso pubblicamente di aver commesso un errore nel lasciar andare via Sinatti per far spazio a Paolo Rongoni, storico preparatore atletico di Garcìa. Sinatti, quindi, aveva seguito Spalletti in Nazionale, salvo poi tornare part time quando sulla panchina azzurra è arrivato Francesco Calzona.

Ora, De Laurentiis, avrebbe chiesto in maniera ufficiale a Sinatti di risolvere il proprio contratto con l’Italia per tornare a Napoli a tempo pieno. Data la pessima condizione fisica del Napoli, soprattutto ad inizio stagione, il suo ritorno potrebbe rivelarsi fondamentale il prossimo anno. Sempre secondo “Il Mattino”, Sinatti avrebbe già accettato l’offerta di De Laurentiis.

Discorso diverso per Calzona, che dopo la proposta di restare come vice allenatore il prossimo anno, non ha ancora deciso e sta prendendo tempo per scegliere la soluzione migliore per la sua carriera.