Monza-Napoli, Calzona valuta una novità di formazione: prima da titolare

A poche ore dal calcio d’inizio di Monza-Napoli, Calzona studia un cambio di formazione a sorpresa: possibile prima da titolare.

Il Napoli non ha ancora molto da chiedere a questo campionato. La stagione del Napoli, infatti, si può già definire fallimentare. Gli azzurri, infatti, non hanno centrato alcun obiettivo che si erano posti all’inizio della stagione. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai utopistica e in queste ultime otto giornate di Serie A sono chiamati a centrare quantomeno la qualificazione ad una competizione tra Europa League e Conference League.

Il rush finale di stagione del Napoli è iniziato con la bruttissima sconfitta al Maradona contro l’Atalanta e oggi proseguirà con la trasferta contro il Monza. Gli azzurri sono alla ricerca dei tre punti per alimentare le speranze europee, mentre i brianzoli con una vittoria aggancerebbero proprio il Napoli in classifica.

Francesco Calzona non vuole lasciare nulla al caso e per questo motivo, a poche ore dal calcio d’inizio, sta pensando ad un cambio di formazione a sorpresa.

Monza-Napoli, possibile chance dal primo minuto per Natan

Nel corso delle ultime settimane, in particolare dall’arrivo di Calzona in panchina, il nome di Natan è uscito dai radar azzurro. Il difensore brasiliano, arrivato in estate per sostituire Kim MinJae non è riuscito a mostrarsi all’altezza della piazza partenopea.

Le difficoltà del Napoli in difesa sono state evidenti e non sono certo da imputare a Natan, ma sicuramente ci si aspettava di più dall’ex Red Bull Bragantino.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, però, Natan potrebbe tornare a vedere il campo nella giornata di oggi. Calzona, infatti, starebbe pensando di far accomodare in panchina Juan Jesus per lasciar spazio proprio al numero 3 azzurro.

Per Natan sarebbe la prima da titolare da quando Calzona è arrivato sulla panchina azzurra e anche la sua prima apparizione dallo scorso 19 dicembre scorso nella clamorosa sconfitta per 4-0 in Coppa Italia contro il Frosinone.

Natan non sarebbe l’unica novità di formazione rispetto al match contro l’Atalanta. Il Napoli, infatti, si prepara a cambiare interamente la catena di sinistra. In attacco rientrerà Khvicha Kvaratskhelia, mentre in difesa Olivera prenderà il posto di Mario Rui. Cambio anche a centrocampo, dove Traorè lascerà il posto a Piotr Zielinski che contro l’Atalanta è riuscito a dare qualcosa in più nel secondo tempo ed è stato uno dei migliori in campo per il Napoli.