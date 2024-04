Mercato Napoli, Zaniolo nome concreto per l’attacco: svelate le cifre

Nicolò Zaniolo sembra essere sempre più un nome concreto per l’attacco azzurro nella prossima stagione: svelate le cifre.

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo per sfidare il Monza all’U-Power Stadium alle ore 15:00. Gli azzurri non hanno più molto da chiedere a questa stagione. La bruttissima sconfitta interna contro l’Atalanta, di fatto, ha estromesso dalla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League gli azzurri.

In queste ultime otto giornate gli azzurri proveranno a chiudere in maniera decorosa la stagione per provare a centrare la qualificazione ad una competizione europea. In questo modo, gli azzurri proseguirebbero una striscia positiva che dura ininterrottamente da 14 anni.

In casa Napoli, però, è già tempo di programmare la prossima stagione per provare a ricucire subito il gap creatosi con le prime della classe in questa annata. L’arrivo di Giovanni Manna in dirigenza aprirà una nuova era e il futuro ds azzurro potrebbe portare con sè un suo vecchio pallino: Nicolò Zaniolo. Già in passato ha provato più volte a portarlo alla Juventus.

Il Napoli vuole Zaniolo: svelate le cifre dell’affare

Giovanni Manna, nel corso dei suoi anni alla Juventus, ha sempre provato a portare a Torino Nicolò Zaniolo. L’ex attaccante della Roma è un suo pallino e ora vorrebbe portarlo con sè anche al Napoli, nella sua prima avventura in carriera da ds.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha svelato i dettagli dell’operazione che porterebbe Zaniolo al Napoli. Secondo la “Rosea” il Napoli dovrebbe andare a spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino dal Galatasaray.

Anche lo stipendio del giocatore della Nazionale rientra nei parametri societari. Attualmente, infatti, Zaniolo percepisce 2,7 milioni di euro all’anno. Una cifra abbordabile per il Napoli che nelle ultime stagioni sta adottando una politica molto restrittiva sugli stipendi.

La Gazzetta dello Sport riferisce che su Zaniolo non c’è solo il Napoli sull’esterno della Nazionale. Anche la Fiorentina, infatti, sembra essere intenzionata a tentare il colpo. La viola, però, non ha il potere economico degli azzurri e come il Napoli deve ancora definire il proprio futuro con la scelta del prossimo allenatore. Il Napoli, quindi, appare in vantaggio. Zaniolo, dal canto suo, ha manifestato la volontà voler tornare in Italia la prossima estate dopo l’esperienza in Turchia, prima, e in Inghilterra ora. La speranza di Zaniolo è di trovare maggior continuità dopo le fatiche con la maglia dell’Aston Villa.