Dirigenti del Napoli in Olanda, due colpi nel mirino: ecco chi

Il Napoli sta programmando la prossima stagione: due dirigenti azzurri sono in Olanda per un doppio colpo di mercato.

L’attenzione del Napoli è interamente rivolta al match di questo pomeriggio contro il Monza all’U-Power Stadium. Gli azzurri proveranno a risollevarsi dopo la debacle interna contro l’Atalanta e cercheranno di alimentare le proprie speranze europee.

Aurelio De Laurentiis, nel corso degli ultimi allenamenti, è stato a stretto contatto con la squadra e ha chiesto una reazione d’orgoglio in questa ultima fase di campionato. La stagione azzurra, però, si può dire praticamente conclusa. Tutti gli obiettivi che la società si era prefissata ad inizio anno sono stati falliti. Per questo motivo, la dirigenza del Napoli è già al lavoro sul prossimo anno.

Sono tante le zone dove la dirigenza azzurra dovrà intervenire per consentire al Napoli di tornare a volare nel corso della prossima stagione. Per questo motivo, alcuni dirigenti del Napoli sono volati in Olanda per osservare da vicino due obiettivi di mercato.

Napoli in Olanda per Feyenoord-Ajax: due nomi nel mirino

La stagione che sta per concludersi ha evidenziato come il Napoli abbia grosse lacune difensive. La cessione di Kim MinJae non è stata assorbita correttamente dalla squadra e c’è bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa.

La prossima estate, inoltre, il Napoli perderà anche Victor Osimhen. All’ombra del Vesuvio, dunque, c’è bisogno di un attaccante all’altezza per sostituire il nigeriano.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da “Il Mattino“, alcuni osservatori dello staff di Maurizio Micheli sono volati a Rotterdam in occasione di Feyenoord-Ajax.

I nomi nel mirino della dirigenza azzurra sarebbero quelli di Santiago Gimenez e David Hancko, rispettivamente centravanti e difensore del Feyenoord.

Entrambi i profili piacciono moltissimo al Napoli che li segue da diverso tempo, ma ora la dirigenza azzurra è voluta andare direttamente in Olanda per comprendere al 100% le loro qualità. Il Napoli, dunque, punta molto sulla coppia di giocatori del Feyernoord.

L’edizione odierna de “Il Mattino“, inoltre, spiega che gli osservatori mandati in Olanda fanno parte dello staff di Maurizio Micheli. Questo certifica come lo stesso Micheli l’anno prossimo farà ancora parte della dirigenza azzurra e non seguirà Cristiano Giuntoli alla Juventus. Al contrario, il capo degli osservatori inizierà a collaborare con l’attuale braccio destro di Giuntoli in bianconero, ovvero Giovanni Manna, il prossimo ds del Napoli.