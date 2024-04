Calzona resta al Napoli? Forte volontà di De Laurentiis: il motivo

Il futuro di Francesco Calzona è ancora tutto da scrivere e potrebbe restare a Napoli per volere di Aurelio De Laurentiis: svelato il motivo.

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo all’U-Power Stadium per sfidare il Monza di Raffaele Palladino nel match valido per il 31° turno di Serie A. Gli azzurri vogliono conquistare i tre punti per tenere viva la speranza di qualificazione europea il prossimo anno. I brianzoli, invece, per provare nello storico aggancio in classifica proprio ai danni dei campioni d’Italia in carica.

I precedenti tra le due squadre sorridono al Napoli che in 15 partite ha trionfato per ben 6 volte e ha pareggiato in altrettante occasioni, mentre sono solo 3 le sconfitte. In Serie A, però, il Napoli non ha mai vinto fuori casa contro il Monza. L’unico precedente risale allo scorso anno quando gli azzurri, già campioni d’Italia, crollarono in terra brianzola sotto i colpi di Dany Mota e Andrea Petagna.

Comunque finirà la partita odierna, la stagione del Napoli è fallimentare e De Laurentiis è al lavoro già sulla prossima annata. Resta da capire anche il futuro di Francesco Calzona.

De Laurentiis vuole Calzona: svelato il motivo

Francesco Calzona è arrivato a Napoli nel momento di massima difficoltà. Con Walter Mazzarri i risultati non arrivavano e il Napoli aveva bisogno di invertire la rotta per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Obiettivo fallito anche per Calzona, ma il suo futuro potrebbe comunque rimanere legato a quello del Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, vorrebbe trattenerlo all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino” pare che De Laurentiis abbia proposto a Calzona di restare al Napoli. Per il tecnico calabrese non è pronto il ruolo di allenatore, ma bensì quello di componente dello staff del prossimo tecnico azzurro.

Questa è una esplicita richiesta di De Laurentiis che vorrebbe trattenere un uomo come Calzona, che conosce da tempo l’ambiente e i giocatori nello staff del prossimo anno.

Al momento il tecnico calabrese non ha ancora dato una risposta, ma starebbe riflettendo sull’idea di tornare in pianta stabile a Napoli. De Laurentiis, inoltre, ha avuto già dei contatti con la Federazione Slovacca per comprendere meglio i margini di manovra.

In ogni caso, poi, bisognerà capire se il prossimo allenatore del Napoli sarà favorevole all’ingresso di Calzona nello staff tecnico della prossima stagione.