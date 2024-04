Calciomercato Napoli, nuovo difensore dall’Ajax: concorrenza dalla Premier

Il Napoli punta forte sul giovano talento dell’Ajax per rinforzare la difesa: concorrenza spietata dalla Premier League.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Sono davvero tantissimi i problemi che hanno attanagliato gli azzurri in questa stagione. Sin dalla scorsa estate, infatti, le mosse di Aurelio De Laurentiis non sembravano brillanti come accaduto in passato. Il proseguo della stagione, poi, non ha fatto altro che confermare i timori di inizio anno.

La scelta di Rudi Garcìa e del suo preparatore atletico Paolo Rongoni si è rivelata scellerata. Il tecnico francese non è riuscito a dare un’impronta al Napoli e ha solamente provato a discostarsi dal modello di Spalletti.

Mauro Meluso, sostituto di Cristiano Giuntoli non si è dimostrato all’altezza del Napoli e infatti De Laurentiis ha scelto Giovanni Manna dalla Juventus come futuro ds azzurro.

Un’altra scelta che non si è rivelata azzeccata è quella di Natan. Il difensore brasiliano, chiamato per sostituire Kim MinJae, ha deluso le aspettative e ora il Napoli deve correre ai ripari.

Nuovo difensore Napoli, si punta il giovane talento dell’Ajax

In questa stagione, il vero sostituto di Kim MinJae non è mai arrivato. Le conseguenze per il Napoli sono state devastanti. Gli azzurri, infatti, hanno peggiorato moltissimo i numeri difensivi rispetto all’anno dello scudetto e si sono ritrovati con Juan Jesus titolare.

Ora, Aurelio De Laurentiis è determinato a metterci una pezza nel corso del mercato estivo. Il patron azzurro avrebbe individuato il profilo ideale: si tratta di Jorrel Hato, difensore classe 2006 dell’Ajax.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino” pare che Aurelio De Laurentiis sia strato stregato dalle qualità del giovane difensore olandese. La sua valutazione, nonostante la giovane età, ammonta già a 20 milioni di euro. Questa cifra non sarebbe un problema per De Laurentiis che è pronto a fare follie per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli, però, non è l’unica squadra che segue con molta attenzione il difensore classe 2006. Su Hato, infatti, c’è anche l’Arsenal di Arteta che vorrebbe rinforzare così la rosa già competitiva dei Gunners.

Hato in questa stagione è stato il titolare inamovibile dell’Ajax. Sono ben 41 le presenze complessive per il difensore olandese. Dotato di una buona velocità, Hato è anche un profilo molto duttile. All’occorrenza, infatti, può essere anche dirottato sulla fascia sinistra per giocare da terzino. Un’ottima notizia per il Napoli che in questa stagione è stato costretto ad adattare più volte uno tra Natan e Juan Jesus.