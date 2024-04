Calzona: “Abbiamo analizzato gli errori”, poi su Kvara e Zielinski

Monza-Napoli, durante il pre partita si è concesso ai microfoni di DAZN mister Francesco Calzona: le sue dichiarazioni sul match

Il Napoli è all’U-Power Stadium di Monza per fronteggiare il Monza di Palladino. Si prospetta una gara non semplice per i ragazzi di mister Calzona, che si ritroveranno davanti una squadra organizzata sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta le speranze di arrivare in top quattro, e quindi in Champions League sono molto risicate, Calzona deve vincere per sperare nell’impresa.

Alla vigilia del match si è discusso tanto sulle condizioni di Kvaratskhelia. Come riportato dal report d’allenamento di ieri però il georgiano ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro l’Atalanta. L’esterno azzurro è stato convocato ed ha quindi preso regolarmente posto nel consueto tridente del Napoli con Osimhen e Ngonge. Per il resto poche sorprese di formazione. Torna Zielinski, che è stato premiato per l’ottimo secondo tempo contro l’Atalanta.

Le dichiarazioni di Calzona

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona è intervenuto durante il pre partita ai microfoni di DAZN. Il mister azzurro ha toccato vari temi, soffermandosi sul lavoro settimanale e sulla presenza in formazione di Kvaratskhelia e Zielinski. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

ALLENAMENTO IN SETTIMANA: “ABbiamo avuto finalmente una settimana piena, dal mio arrivo non è mai capitato. Questa settimana ci è servita per analizzare gli errori della bruttissima partita che abbiamo fatto” LA CHIAVE PER VINCERE LA PARTITA: “Dobbiamo diventare più solidi a livello difensivo, che non è una questione di difensori, ma di squadra. Dobbiamo stare lontani dalla nostra porta tenendo la palla. Mi aspetto una squadra ordinata che tenga più lontano possibile il Monza dalla nostra metà campo. Abbiamo lavorato tanto su questo”.