Napoli, i risultati favoriscono gli azzurri: come cambia la classifica di Serie A

Dopo gli anticipi del sabato cambia la classifica di Serie A. I risultati odierni concedono una doppia chance al Napoli.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare. Gli azzurri, dopo lo straordinario scudetto conquistato nella scorsa stagione, non sono riusciti a riconfermarsi su quegli eccellenti livelli. L’annata del Napoli è molto negativa.

Gli azzurri, infatti, sono fuori da qualsiasi corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il distacco dal quarto posto è incolmabile, mentre quello dal quinto posto, dopo i risultati odierni, è aumentato nuovamente.

Nelle ultime otto partite della stagione, i ragazzi di Francesco Calzona sono chiamati ad una reazione d’orgoglio. La sfida contro l’Atalanta ha restituito ai tifosi azzurri un Napoli indecoroso e ora sta a Di Lorenzo e compagni far riavvicinare la tifoseria. In occasione del match di domani contro il Monza all’U-Power Stadium, la Curva B, per protesta non intonerà cori nel corso della sfida.

Serie A, come cambia la classifica dopo gli anticipi di oggi

Come detto, il Napoli scenderà in campo domani pomeriggio all’U Power Stadium di Monza per sfidare i brianzoli allenati da Raffaele Palladino. Il Napoli è a caccia di rivalsa, mentre i biancorossi tenteranno uno storico aggancio ai Campioni d’Italia in carica.

Nella giornata di oggi, invece, si sono giocati due anticipi che hanno interessato da vicino proprio gli azzurri. Nel pomeriggio si sono sfidate nel derby della capitale Roma e Lazio. Questa sera, invece, al Castellani, si è giocata Empoli-Torino. I risultati delle due sfide offrono una doppia chance agli azzurri.

La vittoria della Roma sulla Lazio di Tudor per 1-0, permette al Napoli di restare incollato ai biancocelesti e domani potrebbe esserci il sorpasso in classifica che avvicinerebbe gli azzurri alla qualificazione ad una competizione europea nella prossima stagione.

Al Castellani, invece, è andato in scena un match pazzo, con il Torino che nei minuti finali aveva pareggiato il match grazie al solito Duvan Zapata. Subito dopo, però, Niang ha chiuso definitivamente il match sul 3-2 in favore dei toscani. A causa della sconfitta di questa sera la squadra di Juric rimane a -1 dal Napoli che domani avrà l’occasione di staccare in classifica i granata.

Una doppia chance, dunque, che il Napoli non può permettersi gettare al vento. Il match contro il Monza nasconde delle insidie, ma se il Napoli riuscirà a scendere in campo concentrato avrà ottime opportunità di conquistare i tre punti.