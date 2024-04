Monza-Napoli, il giocatore non recupera: è fuori dai convocati

Alla viglia della sfida tra Monza e Napoli i brianzoli hanno comunicato i convocati di Raffaele Palladino: c’è un’assenza pesante.

Cresce l’attesa per il match di domani tra Monza e Napoli. Gli azzurri di Francesco Calzona scenderanno in campo alle ore 15:00 all’U-Power Stadium.

Il Napoli non ha ancora molto da chiedere a questa stagione. La qualificazione in Champions League appare utopistica e per questo motivo l’annata degli ormai ex Campioni d’Italia si può definire fallimentare. In queste ultime otto partite che mancano al termine della stagione, gli azzurri proveranno a chiudere in maniera positiva l’annata sperando di centrare quantomeno la qualificazione ad una competizione europea in modo da non porre fine ad una striscia positiva che va avanti da 14 stagioni consecutivamente.

Il Monza di Palladino, invece, ha disputato una buona stagione. Per i brianzoli è arrivata una salvezza agevole e domani saranno spinti dalla caldissima curva “Davide Pieri” per provare ad agganciare proprio gli azzurri in classifica.

Monza-Napoli, assenza pesante per Palladino

Mister Calzona, per la sfida di domani, potrà contare sulla rosa quasi al completo. Solo Lindstrom, infatti, non è stato convocato a causa di una lombalgia. Lo stesso problema lo aveva avuto nel mese di dicembre quando fu costretto a saltare il match contro la Roma, ma riuscì a recuperare proprio per la sfida contro il Monza.

Discorso simile anche in casa Monza. Raffaele Palladino, infatti, ha comunicato nella giornata di oggi i convocati per il match di domani. L’unica assenza, sebbene molto pesante, è quella di Danilo D’Ambrosio.

D’Ambrosio si era infortunato il 3 marzo scorso nel match contro la Roma. Anche per lui si tratta di un problema di natura muscolare che però lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo.

Di seguito la lista dei convocati:

Monza: Donati, Izzo, Caldirola, Gagliardini, Akpa Akpro, Colombo, Djuric, Pedro Pereira, Di Gregorio, Birindelli, Zerbin, V. Carboni, Pablo Marí, Sorrentino, Maldini, Colpani, Bondo, A.Carboni, Mota Carvalho, Berretta, Gori, Kyriakopoulos, Ciurria.

Tra i convocati compare il nome di Alessio Zerbin. L’esterno di proprietà del Napoli proverà a mettersi in mostra per tentare di rientrare alla base in pianta stabile in vista della prossima stagione. Qualora dovesse dimostrarsi all’altezza, Zerbin, insieme a Folorunsho e Gaetano potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per il prossimo allenatore azzurro.

Prossimo allenatore azzurro che non è ancora stato trovato, ma tra i possibili nomi c’è proprio quello di Raffaele Palladino che nella conferenza stampa odierna ha speso splendide parole per la sua città natale.