Il grande ex torna a Napoli: la visita fa emozionare i tifosi (FOTO)

Il grande ex Napoli è tornato per fare un giro a Napoli senza mancare una tappa fondamentale come la visita al murales di Maradona.

Si sa, notoriamente, come la città di Napoli sia capace di restare nel cuore dei calciatori azzurri a lungo, anche quando i risvolti della carriera li portano a lasciare la città partenopea. Uno scenario che rende la città napoletana unica all’interno del panorama calcistico, creando un senso di attaccamento alla maglia fuori dal comune.

Esattamente questo è quello che è accaduto a Pepe Reina, portiere spagnolo che ha militato a Napoli prima nell’annata 2013/2014 sotto la guida di Benitez per poi tornare durante tutta la gestione Sarri fra il 2015 e il 2018. Soprattutto in questo ultimo triennio, Reina è stato un leader fondamentale per la squadra azzurra che sfiorò lo Scudetto nel 2018, perdendo il tricolore nonostante i 91 punti conquistati.

Reina torna a Napoli: le immagini

L’ex portiere azzurro è ora estremo difensore del Villareal. Tuttavia, da alcune settimane ha da smaltire un infortunio muscolare. Ecco quindi che Reina ne ha approfittato per passare per Napoli, luogo nel quale ha lasciato il cuore. Il portiere è stato immortalato in uno dei luoghi “di culto della città”: il murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli.

“La Bodega de Dios”, che sul suo profilo Instagram immortala tutte le personalità che si recano a Largo Maradona ha scritto un bel messaggio nella descrizione del post per Pepe Reina: “Una visita speciale oggi a Largo Maradona, un portiere intoccabile ma anche grande punto di riferimento per ben 4 stagioni a Napoli. Sempre nei nostri cuori”.

E nei commenti non mancano messaggi d’affetto nei suoi confronti da parte dei tifosi azzurri, memori dell’esperienza con la maglia del Napoli. Un chiaro segnale che Reina ha lasciato davvero un bel ricordo i tutto l’ambiente Napoli, tifosi in primis.