Ex Napoli, Kim nei guai: cosa succede al Bayern Monaco

L’ex difensore del Napoli Kim Minjae tra i protagonisti della stagione da incubo del Bayern Monaco: evento da non credere in Bundesliga

Tra le tanti defezioni del Napoli in questa stagione spicca senza dubbi la mancanza di una fase difensiva solida. I cambi in panchina hanno influito all’aumento della confusione, ma c’è un altro fattore importante da considerare: l’assenza al centro della difesa di Kim Minjae.

Il centrale sudcoreano ha retto la difesa del Napoli con autorità la scorsa stagione e quest’estate non si è saputo sopperire alla sua cessione al Bayern Monaco. Natan, arrivato come suo sostituto, dopo alcuni sprazzi di stagione convincenti, è sceso ultimo nelle gerarchie di Calzona.

Il posto da titolare al centro della difesa è stato acquisito di fatto da Juan Jesus, che per questioni anche anagrafiche non può giocare una stagione intera da titolare nella squadra campione d’Italia. Anche Rrahmani, designato in estate come nuovo leader difensivo, pare aver perso sicurezze dopo l’addio di Kim.

Tuttavia l’ex Napoli non se la sta passando bene in Baviera. il Bayern Monaco sta infatti vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia recente, cadendo sotto i colpi di un Bayer Leverkusen schiacciasassi. Se Xabi Alonso dovesse vincere la prossima gara è matematicamente campione.

Clamoroso in Bundesliga, non accadeva dal 2000: Bayern Monaco in difficoltà

La squadra di Tuchel questo pomeriggio ha rimediato un’altra sconfitta. A battere il Bayern stavolta è stato l’Hedenheim, club esordiente in Bundesliga. La gara è terminata con il risultato di 3-2 in favore dei padroni di casa. Ora i bavaresi rischiano anche la seconda posizione in classifica. Lo Stoccarda è a meno tre, con una vittoria può andare a pari punti.

Fabrizio Romano, sul suo profilo X, riporta due dati curiosi: il Bayern ha perso più di 5 partite in una stagione di Bundesliga per la prima volta dal 2011/12. Inoltre il club non perdeva con una squadra esordiente in Bundesliga, come l’Heidenheim, dal lontano 2000. Dati che certificano la stagione da incubo.

Kim in campo nella disfatta del Bayern: la prestazione dell’ex Napoli

Altra delusione per Tuchel, che però ha già annunciato di lasciare la panchina del Bayern la prossima stagione. Per quest’ultimo match ha puntato anche su Kim. Il sudcoreano ha anche giocato una discreta partita, ma non è bastata per evitare la pesante sconfitta. Vari portali in giro per il web hanno valutato la sua prestazione più che sufficiente.

Una stagione ricolma di alti e bassi anche per lui, che spesso è stato relegato in panchina da Tuchel. Kim conta finora 21 presenze totali ed un solo gol con la maglia del Bayern Monaco.