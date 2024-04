Maradona, nasce il primo parco a tema dedicato a Diego: dove e quando sarà visitabile

Un legame indissolubile quello tra Maradona e Napoli: presto sarà possibile visitare il primo parco a tema dedicato all’asso argentino.

Diego Armando Maradona è senza dubbio simbolo e leggenda per un intero popolo: un vero e proprio punto di riferimento per la storia del Napoli e di Napoli, che grazie al Pibe de Oro hanno vissuto pagine indimenticabili di successi, che ancora oggi sono nella mente di una tifoseria che continua a coltivare il culto di un campione che ha abbattuto ogni frontiera generazionale. Dai più grandi ai più piccini che, malgrado non abbiano vissuto il mito di Maradona, lo venerano come se fosse un eroe del presente.

Farà, dunque, piacere a tutti i tifosi del Napoli sapere che a breve, nei pressi della città partenopea, sorgerà il primo parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona. A svelare dettagli a tal riguardo è l’edizione odierna napoletana de La Repubblica, secondo cui l’iniziativa ha anche l’ok della moglie dei cinque figli del campione argentino, scomparso prematuramente nel novembre del 2020 e che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutta la città. Un evento che è destinato a far parlare di sé in tutto il mondo, con Napoli che si mobilita ancora una volta per un idolo che resterà sempre e inevitabilmente legato alla città napoletana.

“Diego vive”: in arrivo il parco a tema a Bagnoli

Sorgerà a Bagnoli il primo parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona e sarà aperto al pubblico dal primo maggio fino al 31 luglio, ma probabilmente anche nei giorni a seguire.

“Diego vive” è in calendario negli spazi della ex base NATO e, per l’inaugurazione prevista per l’appunto ai primi di maggio, ci sarà anche la presenza di Diego Armando Maradona Jr, ma non solo. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, potrebbero arrivare dall’Argentina anche Dalma e Gianinna, in compagnia della madre e moglie di Maradona, Claudia Villafane, Yana e Diego Fernando.

Giochi interattivi e immagini speciali di Maradona: cosa ci sarà a “Diego vive”

Non un vero e proprio museo, ma uno spazio in cui sarà possibile anche interagire con immagini speciali di Maradona e con giochi interattivi. Di seguito, quanto riportato da La Repubblica: