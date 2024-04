Gesto a sorpresa di De Laurentiis: è successo ieri a Castel Volturno

De Laurentiis stupisce sempre tutti: il gesto nei confronti della squadra prima di lasciare i campi d’allenamento di Castel Volturno.

Il presidente degli azzurri si è reso ancora una volta protagonista in un momento della stagione in cui il Napoli sembra abbia perso le speranze per andare in Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea consentirebbe e di aumentare il guadagno nelle casse partenopee e di rimanere una squadra competitiva e credibile nel continente.

I partenopei sono classificati all’ottavo posto ben distanti dal Bologna, quarta forza del campionato, di dodici punti e dalla Roma di Daniele De Rossi di sette punti. I giallorossi nonostante il pari deludente contro il Lecce sono rimasti in una zona caldissima per la Champions: è sempre più probabile, infatti, che la quinta posizione possa valere la qualificazione alla prossima Champions League, un’edizione totalmente rivisitata rispetto agli ultimi anni.

Intanto, le ultime indiscrezioni hanno ricalcato la volontà della società di ripartire da zero. Sul piano tecnico, rimane sempre più forte la volontà di far sedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli ma attenzione anche a Vincenzo Italiano che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, avrebbe deciso di lasciare la Fiorentina a fine stagione.

De Laurentiis a colloquio con i calciatori: le sue parole

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il patron del Napoli nelle ultime settimane sarebbe stato molto impegnato in ambito lavorativo e si sarebbe dedicato alla squadra soltanto durante i match contro Inter ed Atalanta. Il numero uno del club campano, infatti, non ha assistito ad alcun allenamento ma prima di andare via dal proprio ufficio ha voluto pronunciare alcune parole nei confronti della sua squadra.

Le ultime otto partite permetteranno la conquista di 24 punti, cruciali per un posizionamento importante. L’auspicio Aurelio di De Laurentiis è che i calciatori possano continuare a crederci nonostante le diverse difficoltà incontrate nell’arco dell’intera stagione. Alcuni scontri diretti sono ancora a disposizione e approfittare di qualche scivolone lì davanti potrebbe essere la chiave almeno per strappare il pass per l’Europa League.

Il presidente azzurro, pertanto, chiede ai suoi di non mollare affinchè il futuro progetto azzurro possa avere ancora più ambizione ed invogliare i nuovi obiettivi di mercato a prendere la decisione di vestire la maglia del Napoli in vista di quella che è, già da oggi, una rivoluzione annunciata all’ombra del Vesuvio.