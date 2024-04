Comunicato Napoli, un azzurro si è allenato a parte: buone notizie per Kvara e Ngonge

Il Napoli ha rilasciato un comunicato, come di consueto, a margine della sessione mattutina di allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno.

Mattinata di lavoro a Castel Volturno, al Konami Training Center, per il Napoli, che è atteso dalla trasferta di Monza. Contro la squadra allenata da Raffaele Palladino, i partenopei sono chiamati a portare a casa i tre punti, per restare quantomeno in scia alla zona Europa League, considerando che la Champions League ora è sempre più un miraggio, pur considerando il quinto posto valido per l’accesso alla competizione.

D’altro canto, la compagine brianzola ha la possibilità di minacciare in classifica la squadra di Francesco Calzona, che nel post gara contro l’Atalanta ha richiamato all’attenzione i suoi uomini. Serve concludere nel migliore dei modi un’annata per certi versi drammatica, così come ricordato anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis, in visita nella giornata di giovedì a Castel Volturno per dare una scossa alla squadra.

Intanto, sempre dal Konami Training Center arrivano novità in merito alle condizioni di Cyril Ngonge e Khvicha Kvaratskhelia, i due che sono in dubbio in vista della trasferta contro il Monza, alla luce dei recenti problemi fisici che hanno costretto gli azzurri a lavorare a parte nelle precedenti sessioni.

News SSC Napoli, ultim’ora da Castel Volturno su Kvara e Ngonge

Il Napoli si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno, facendo anche il punto della situazione in merito alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge.

I due sono rientrati in gruppo, ma per Calzona c’è un’altra novità che sicuramente complica i piani in vista della trasferta di Monza. Jesper Lindstrom, infatti, ha lavorato in palestra e la sua presenza contro i brianzoli, a questo punto, è a forte rischio.

Allenamento Napoli: la novità su Lindstrom

Di seguito, il comunicato reso noto dal Napoli in merito alla situazione infortunati e non solo:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.