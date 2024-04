Calciomercato Napoli, Simeone ai saluti: il sostituto è un giovane della Serie A!

Il mercato del Napoli inizia a prendere forma, con gli azzurri che valutano alcune strategie. Con Simeone in partenza, è già stato messo nel mirino un giovane dalla Serie A.

Il Napoli si avvicina alla prossima gara di Serie A, dove si sfiderà il Monza e in cui serviranno obbligatoriamente i 3 punti. La squadra guidata da Calzona dovrà chiudere al meglio questa stagione nefasta, magari raggiungendo un piazzamento per partecipare ad una competizione europea.

Intanto sono iniziati già i primi discorsi legati al mercato estivo, dove il Napoli dovrà effettuare un intervento massiccio per rivoluzionare e rinforzare l’organico. Giovanni Simeone è ormai ai saluti, ed al suo posto potrebbe arrivare un giovane che milita in un club di Serie A.

Mercato Napoli, Simeone in uscita: già scelto il suo sostituto

Per il Napoli è già iniziato parzialmente il piano di rinnovamento in vista della prossima stagione. Gli azzurri cambieranno molto la loro pelle, con dirigenti, giocatori ed anche l’allenatore che saranno sostituiti. Sul piano dirigenziale è ormai certa la scelta di Giovanni Manna come Direttore Sportivo al posto di Mauro Meluso, mentre per la panchina ci sono ancora dubbi. Per quanto riguarda l’organico, diversi azzurri sono già certi di lasciare il club, come Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Un’altro giocatore in uscita potrebbe essere Giovanni Simeone, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio. L’argentino è apprezzato sia in Italia che in Europa, quindi non dovrebbe essere difficile piazzarlo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli avrebbe già scelto il sostituto di Simeone qualora venisse ceduto. Il posto dell’argentino potrebbe essere preso dall’attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, che potrebbe fare il salto in una big.

L’attaccante del club emiliano sicuramente non ha vissuto una stagione facile – come tutta la squadra – ma le sue qualità non si discutono. Nelle precedenti esperienze con la maglia del Frosinone, Genoa e dell’Empoli, Pinamonti ha dimostrato di essere abbastanza cinico in zona goal. Inoltre considerando che andrebbe a prendere il posto di Simeone, per il Napoli sarebbe un miglioramento, considerando anche che l’italiano ha 24 anni rispetto ai 28 dell’argentino. Dunque nella lista dei possibili nuovi attaccanti del Napoli finisce anche Pinamonti, che potrebbe essere una soluzione importante a gara in corso. Inoltre qualora l’attaccante italiano dovesse crescere in maniera esponenziale, potrebbe ritagliarsi anche un ruolo da titolare nel Napoli. Ovviamente ogni discorso è rimandato all’estate, visto che Pinamonti ora è pienamente concentrato sulla lotta salvezza del Sassuolo, mentre il Napoli deve cercare di qualificarsi per l’Europa.