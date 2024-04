Verso Monza-Napoli, il dato sul settore ospiti è sorprendente: quanti tifosi ci saranno

Domenica alle 15:00 si disputerà all’U-Power Stadium il match Monza-Napoli, valido per la 31ª giornata di Serie A. Arriva il dato monstre inerente al settore ospiti.

Si è ormai in prossimità all’inizio della 31ª giornata di Serie A, che si aprirà domani sera con l’anticipo tra Salernitana e Sassuolo. Il Napoli invece scenderà in campo nella giornata di domenica, dove sfiderà il Monza.

Una sfida delicata per il Napoli, che dovrà ripartire dopo la brutta battuta d’arresto contro l’Atalanta di settimana scorsa. A sostenere gli azzurri ci saranno come sempre tanti supporters, con il dato inerente al settore ospiti dell’U-Power Stadium davvero strabiliante.

Monza-Napoli: il dato sul settore ospiti dell’U-Power Stadium è impressionante

Manca sempre meno alla prossima gara di campionato del Napoli, che dovrà affrontare il Monza di Raffaele Palladino. Calzona sta preparando al meglio la squadra in questi giorni al Konami Training Center di Castel Volturno. In fase di recupero per la gara di domenica ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge, che viaggiano verso la convocazione per la sfida col Monza.

Intanto arriva un segnale importante da parte dei tifosi del Napoli verso la squadra in vista della gara contro i brianzoli. Difatti per la sfida di domenica, il settore ospiti dell’U-Power Stadium ha raggiunto il tutto esaurito. Sono stati venduti in totale 2587 biglietti validi per il settore ospite dello stadio del Monza. Ci si aspetta però un assalto di tifosi del Napoli per la gara di domenica, con molti che potrebbero vedersi sparpagliati nei vari settori dell’impianto tra i tifosi del Monza.

Un segnale importante quello lanciato dai tifosi del Napoli, che continuano a dimostrare il loro attaccamento alla squadra nonostante la stagione decisamente negativa. Ennesima dimostrazione d’affetto da parte dei supporters azzurri, che sono sempre vicini e al seguito del Napoli anche nei momenti difficili, come già avvenuto nel corso di anni più difficili di quello attuale.

I tifosi azzurri proveranno a spingere la squadra esaltandoli per tutti i 90′ di gioco, con l’auspicio che i ragazzi in campo ripaghino l’entusiasmo dei supporters. A Castel Volturno la squadra si sta allenando al massimo per arrivare pronta sotto ogni punto di vista alla sfida col Monza, da cui ci si aspetta un risultato positivo da parte del Napoli. Mister Calzona sta sperimentando varie soluzioni per far si che in campo scenda il miglior Napoli possibile, e che soprattutto il forte entusiasmo e sostegno dei tifosi non venga vanificato dalla prestazione della squadra.