Serie A, Forbes svela la classifica dei presidenti più ricchi: la notizia su De Laurentiis

Come di consueto, la rivista Forbes stila la lista dei paperoni, compresi quelli del mondo del calcio. Arriva la notizia sui presidenti più ricchi, che riguarda anche De Laurentiis.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è riuscito a replicare lo splendido successo ottenuto nella stagione 2022/2023, ed anzi ha compiuto decisamente un percorso inverso nella stagione attuale. Nonostante ciò, la gestione di De Laurentiis resta positiva per quanto riguarda i bilanci della società partenopea.

Intanto è stata stilata una classifica da Forbes riguardo i più ricchi al mondo, con al suo interno anche diversi personaggi del mondo dello sport. Arriva la notizia che riguarda De Laurentiis in correlazione a questa classifica.

Svelata la classifica dei paperoni da Forbes: la notizia su De Laurentiis

Per il Napoli la stagione attuale è stata piuttosto nefasta, specialmente dopo che nella passata stagione è arrivato il successo in Serie A, e quindi la conquista dello scudetto. Gli azzurri non sono riusciti a replicare la stagione passata, complice anche diversi errori commessi dalla dirigenza, incluso il presidente Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, il bilancio del Napoli dovrebbe restare in positivo, con il record di utile realizzato nell’ultimo bilancio stilato il 30 giugno 2023. Proprio riguardo ai patrimoni di vari personaggi ed imprenditori, se n’è occupata la rivista Forbes, che ha stilato la lista dei cosiddetti paperoni. In questa speciale lista ci sono diversi presidenti di Serie A, con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che comanda la classifica con il suo patrimonio di 8 miliardi di dollari. Seguono i Friedkin con 6.4 miliardi e chiude il podio il Bologna di Saputo, con 4.3 miliardi di patrimonio. Presenti anche altri presidenti di Serie A, ma la notizia è che in questa classifica non figura Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli non è stato inserito all’interno della classifica stilata da Forbes riguardo i paperoni, e questa sua assenza fa abbastanza rumore. Difatti in lista sono presidenti ancora svariati presidenti di Serie A, come Elkann, Berlusconi, Squinzi, Percassi e Iervolino, con quest’ultimo che tocca quota 1 miliardo di dollari. Dunque il patrimonio di Aurelio De Laurentiis è ben oltre al di sotto quello di molti presidenti di club di Serie A, nonostante il blasone dei club sia differenti. Stando a dati raccolti sempre da Forbes in passato, il patrimonio di De Laurentiis tra Napoli e FilmAuro dovrebbe assestarsi intorno ai 200-300 milioni. Dunque tra i presidenti della Serie A, De Laurentiis è quello che vanta uno dei patrimoni più “bassi” rispetto agli altri.