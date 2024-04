Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis frena per Italiano: “Aspetta un altro dalla Serie A”

Tiene banco in casa Napoli il futuro tecnico della squadra azzurra, tanti, forse troppi nomi nel listino di De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto le riserve sul prossimo allenatore del Napoli, il numero 1 del club è in fase di valutazione di una moltitudine di profili. La certezza è che Francesco Calzona non resterà ancora sotto l’ombra del Vesuvio, onorando la promessa fatta alla federazione slovacca.

Ma chi sarà l’allenatore del Napoli? Ad oggi il punto interrogativo continua ad essere bello grande sulla panchina della società azzurra, nonostante i tanti nomi accostati al club campione d’Italia in carica.

Nuovo tecnico Napoli, è corsa a 3: i due nomi dopo Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano secondo le maggiori fonti di calciomercato sarebbe l’allenatore in pole. L’ex Spezia, nelle scorse settimane si è accordato con Rocco Commisso per una risoluzione estiva, per questa motivazione il suo nome sarebbe tornato in auge nuovamente.

A quanto pare, però, Italiano non sarebbe l’unico profilo osservato da De Laurentiis. Antonio Conte resterebbe il sogno del leader della FilmAuro, conscio però delle difficoltà che incontrerebbe nella strada che porta all’ex Tottenham, a quanto pare, però, un tentativo sino alla fine per lui lo farà.

Ne è convinto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, che nel corso di TV Play si è espresso in merito alle strategie del Napoli, facendo inoltre un terzo nome, quello di Stefano Pioli:

“Pioli è stato confermato a quanto pare, oltre alle parole di Cardinale ci sarebbe stato un assenso anche da parte di Ibrahimovic, io credo che in tal senso il derby e l’Europa League risulteranno decisive per delineare il suo futuro. De Laurentiis ci proverà sino alla fine per Conte, una operazione molto difficile, ma è in fase d’attesa anche per lo stesso Pioli, che se mai non restasse a Milano diventerebbe una opzione percorribile. Italiano? Il nome ad oggi avanti, l’allenatore avrebbe dato il suo assenso”.

Insomma, Italiano avanti, ma non solo, due ospiti illustri al suo fianco, personalità forti e ingombranti, soprattutto nel caso di Conte. Staremo a vedere.