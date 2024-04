Monza-Napoli, Calzona cambia tutto: rivoluzione sulla formazione

Il Napoli si avvicina all’impegno di campionato contro il Monza, in programma domenica alle 15:00. Mister Calzona studia alcune modifiche di formazione.

Manca sempre meno alla 31ª giornata di Serie A, in cui il Napoli sfiderà il Monza all’U-Power Stadium. Per gli azzurri sarà un test importante, in cui si testerà soprattutto l’aspetto mentale dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta.

La squadra è al lavoro in questi. agli ordini di mister Calzona al Konami Training Center, con il tecnico azzurro che studia possibili cambi in vista della sfida contro i brianzoli. Nell’idea dell’allenatore del Napoli, ci sarebbe quella di rivoluzionare l’undici iniziale rispetto all’ultima gara di campionato.

Calzona prepara la rivoluzione verso il Monza: le possibili novità

Il Napoli prosegue la propria preparazione a Castel Volturno in vista della prossima gara di Serie A, in cui gli azzurri sfideranno il Monza guidato da Raffaele Palladino.

Francesco Calzona è pronto ad attuare diverse novità nella formazione iniziale del Napoli, visto che nell’ultima sfida contro l’Atalanta non sono andate bene svariate cose, tra cui ovviamente la fase difensiva. Proprio a causa di questi problemi, il tecnico azzurro starebbe studiando in questi giorni alcuni accorgimenti e novità da proporre in campo contro i brianzoli. In particolare, l’out di sinistra dovrebbe essere completamente sostituito. Difatti Mario Rui, Traorè e Raspadori dovrebbero essere relegati in panchina per la gara contro il Monza. Al loro posto, sono già pronti Olivera, Zielinski e Kvaratskhelia – qualora recuperasse completamente dall’infortunio – che proveranno a dare una scossa sulla fascia sinistra all’intera squadra. Nella gara contro i bergamaschi, proprio su quella fascia ci sono stati diversi problemi, che hanno permesso all’Atalanta di sfondare alla perfezione.

Probabili formazioni Monza-Napoli: i dettagli

Dunque Calzona è pronto a rivoluzionare l’intero out di sinistra per ridare specialmente solidità e compattezza alla retroguardia, che di suo già soffre abbastanza in questa stagione. Per il resto, non dovrebbero esserci novità negli altri ruoli del campo, a meno di colpi di scena o problemi fisici nelle prossime sessioni d’allenamento. L’obiettivo del Napoli è quello di ritrovare lucidità e serenità dopo la sconfitta cocente contro l’Atalanta. Visto l’andamento stagionale è lecito avere proprio qualche preoccupazione sull’aspetto mentale.

Ovviamente Calzona lavorerà anche su questo aspetto, in modo da presentare in campo una squadra con la giusta grinta e determinazione nonostante il periodo complicato. Già in stagione si son verificate diverse gare approcciate male a causa del malcontento dal punto di vista psicologico e su questo proverà a lavorare Calzona in queste ultime partite. Non ci resta che attendere i prossimi allenamenti per saperne di più su quale sarà l’undici iniziale scelto dal tecnico azzurro contro il Monza.