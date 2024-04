Film terzo Scudetto Napoli, Alvino annuncia data di uscita e titolo: avete sentito?

La scorsa stagione si è conclusa con la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli, tanto che De Laurentiis ha prodotto un film. Carlo Alvino ha annunciato la data d’uscita e il titolo del film.

Sono vivi nei ricordi di ogni tifoso del Napoli i festeggiamenti della passata stagione, in cui la squadra di Spalletti con una cavalcata spettacolare ha conquistato lo scudetto. Gli azzurri nella passata stagione si son cuciti il tricolore sul proprio petto dopo 33 anni di lunga attesa dall’ultimo successo.

La splendida annata che ha portato alla conquista dello scudetto è stata oggetto di un film voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carlo Alvino ha annunciato a sorpresa la data d’uscita e il titolo del film che racconterà il terzo scudetto vinto dal Napoli.

Film sul terzo scudetto del Napoli: c’è l’annuncio di Alvino su data d’uscita e titolo

I tifosi del Napoli sono da diversi mesi in fermento per il film sul terzo scudetto conquistato dagli azzurri nella stagione 2022/2023. Difatti De Laurentiis aveva annunciato dopo il successo della passata stagione che tutto sarebbe stato raccolto in un film che racconterà la splendida cavalcata del Napoli. C’è molta attesa circa la data d’uscita ed il titolo di questo film sul terzo scudetto del Napoli, su cui non era trapelata nessuna voce fino ad oggi. Difatti a sorpresa, è arrivato l’annuncio di Carlo Alvino alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, proprio sulla data d’uscita ed il titolo del film. Come annunciato dallo stesso giornalista, il film si titolerà “Sarò con te” e uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 maggio. Una data speciale e non banale, visto che si tratta proprio del giorno in cui il Napoli festeggiò matematicamente lo scudetto nel 2023.

Arriva dunque l’annuncio che tutti i tifosi del Napoli e non solo aspettavano circa l’uscita del film sul terzo scudetto conquistato dagli azzurri. C’è attesa per ammirare il film che ripercorrerà la stagione 2022/2023, in cui Spalletti ha guidato il Napoli maestosamente verso la conquista del terzo scudetto. Sicuramente all’interno di questo film saranno presenti anche diversi interventi ed aneddoti raccontati dai protagonisti dello scudetto azzurro. Ora manca solamente l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis circa l’uscita del film, che dovrebbe confermare quanto riportato da Carlo Alvino in giornata. Dunque l’attesa sta per terminare, visto che manca esattamente un mese all’uscita del film che racconterà la cavalcata del Napoli verso la conquista del terzo scudetto della sua storia.