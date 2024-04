Massimo Carcarino, match analyst del Catanzaro ed ex collaboratore di Roberto De Zerbi, ha parlato di Davide Possanzini, tecnico finito in orbita Napoli.

Sono settimane caldissime per quanto concerne il futuro in casa Napoli. L’arrivo, soltanto da bollare con l’ufficialità, di Giovanni Manna come nuovo responsabile dell’area tecnica-sportiva è solo l’inizio di una profonda rivoluzione che avrà luogo in questa estate. L’attenzione dei tifosi è già rivolta su quello che potrà essere il tecnico che siederà sulla panchina del Napoli, considerando che Francesco Calzona non resterà in azzurro salvo clamorosi e non attesi colpi di scena.

Tra i vari nomi accostati alla panchina dei partenopei, oltre ai volti più chiacchierati come Conte e Italiano, ci è finito anche Davide Possanzini, tecnico rivelazione del Girone A di Serie C con il suo Mantova, a un passo da una promozione in cadetteria che ha dell’incredibile. Il suo operato importante nella compagine lombarda è valso a Possanzini l’accostamento a diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli.

Proprio di lui, in esclusiva ai microfoni di Spazio Napoli, ne ha parlato Massimo Carcarino, vecchia conoscenza proprio di Possanzini in quanto i due hanno collaborato al Sassuolo nello staff di Roberto De Zerbi e attuale match analyst del Catanzaro.

Allo scoperta di Possanzini con Carcarino

Nel corso del suo intervento in esclusiva a Spazio Napoli, Massimo Carcarino si è soffermato sulle peculiarità di Davide Possanzini, oggetto di diversi rumors legati alla panchina del Napoli.

Oltre a valutarne l’aspetto umano, Carcarino ha avuto modo di parlare anche di quelle che sono le sue caratteristiche da un punto di vista tecnico-tattico. “Per certi versi, Possanzini ricorda per filosofia tecnici come Xabi Alonso e Arteta”, ha dichiarato il match analyst del Catanzaro a proposito del tecnico.

Pochi dubbi, invece, per quanto concerne le caratteristiche che deve invece avere un attaccante per sposare in pieno il suo credo calcistico: “Per lui è adatto un attaccante capace di dialogare con la squadra”, ha svelato Carcarino, soffermando dunque sui punti cardine di un calcio che sta portando il Mantova a un inatteso e storico approdo in Serie B.

Intervista Carcarino a Spazio Napoli: il VIDEO INTEGRALE

Di seguito, il video integrale dell’intervista di Massimo Carcarino ai nostri microfoni: