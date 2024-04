Bilancio Napoli 2022-23 da record: quarto posto in Europa e primo in Italia

La scorsa stagione è stata quella dei record in casa Napoli, a quanto pare non solamente sul piano prettamente sportivo.

L’annata 2022 – 23 è stata a mani basse la più importante dell’era De Laurentiis. Lo scudetto, il terzo della storia partenopea, arrivato a seguito di una stagione dominata sin dalla prima giornata, ha rappresentato un evento inaspettato, nonostante una crescita esponenziale iniziata sin dal 2004, ripartendo dalle macerie del “vecchio” Napoli.

Prima il ritorno in Serie A, poi i trofei, la Coppa Italia per ben 3 volte, una Supercoppa ed appunto lo scudetto, nel mezzo, una crescita costante della società, sotto l’aspetto economico e di brand, diventando una presenza fissa in Europa.

Napoli, non solo lo scudetto: bilancio al top nell’annata 2022-23, il dato

Un lavoro certosino, in cui De Laurentiis non ha mai rinunciato al proprio credo, quello della gestione virtuosa e green. I bilanci del Napoli sono sempre infatti stati esaltati dagli addetti ai lavori, che hanno più volte sottolineato questo fattore.

Quasi nessuno tra Italia ed Europa è riuscito a non cedere alle spese folli oltre che annessi debiti, facendo del rosso una sorta di abitudine. Così non è stato appunto per il Napoli, che ha infine raggiunto il proprio culmine con la vittoria del sopracitato tricolore, arrivata addirittura in una fase di abbassamento del monte ingaggi.

Per questa motivazione, non sorprende la notizia resa nota oggi dal portale Calcio&Finanza, che da sempre si occupa delle tematiche economiche del mondo calcistico. Il sito ha reso nota la classifica dei bilanci record, classifica in cui il Napoli è risultata unica presente delle italiane nella top 10. Al primo posto il Barcellona, che nella annata 2022-23 è riuscita a registrare un utile di ben 303,7 milioni, risultato difficilmente pareggiabile. Dietro il Brighton di Roberto De Zerbi, che nel giro di pochi anni sta scalando le gerarchie del calcio inglese ed europeo, i biancoazzurri si piazzano al secondo posto grazie al 143,1 registrato sempre lo scorso anno, al decimo posto, infine, proprio il Napoli, unica italiana presente, in grado di registrare proprio nell’annata 2022-23 un utile di 79,7 milioni. Un risultato clamoroso, giusto ribadirlo, soprattutto annettendolo alla vittoria di un titolo che mancava da ben 33 anni.

Insomma, quest’annata si sta chiudendo in maniera anonima, difficile credere che tutto ciò sia accaduto solamente un anno fa, ma il Napoli e De Laurentiis nel corso di questi anni hanno ampiamente dimostrato di poter essere un modello di riferimento.