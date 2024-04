L’annuncio in diretta, altro che Di Lorenzo: altri due difensori titolari possono lasciare il Napoli

Non solo su Di Lorenzo, spuntano nuove e numerose indiscrezioni sul futuro di altri difensori del Napoli.

La stagione disastrosa del Napoli sembra interminabile e le cattive notizie non sembrano cessare di tormentare i tifosi partenopei. Dopo alcune recenti indiscrezioni che sono balzate all’occhio riguardo alla situazione di Giovanni Di Lorenzo, ecco alcune novità su altri due difensori titolari azzurri.

Valter De Maggio ha lanciato la notizia in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha lasciato a bocca aperta i più. Gli azzurri, proprio nel reparto difensivo, non sono riusciti ad essere solidi come lo scorso anno. I calciatori di Rudi Garcia e Walter Mazzari prima e Francesco Calzona poi hanno subìto 36 reti in 30 partite contro i 28 subìti nell’arco dell’intero campionato scorso.

Una compattezza che sembra sia svanita all’improvviso complice la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco. Natan, scelto da Meluso come sostituto del coreano non si è dimostrato all’altezza così come Juan Jesus non sia riuscito ad avere continuità nel corso del campionato.

Il compagno di reparto Rrahmani, spalla di Kim nello scorso anno, non è riuscito ad imporsi come leader: tanti errori, soprattutto nel gioco aereo. Proprio l’ex Hellas Verona insieme a Mario Rui potrebbe lasciare la compagine partenopea per accasarsi altrove nella prossima stagione.

Rrahmani e Mario Rui via a fine stagione: la situazione

Prelevato dalla formazione scaligera nel 2020 per 14 milioni di euro, Amir Rrahmani sembra esser arrivato a fine percorso con la maglia partenopea. Il difensore kosovaro ha subìto un infortunio di circa un mese alla coscia che non gli ha permesso di disputare 6 partite che hanno poi condizionato il percorso di Rudi Garcia.

Ad essere tormentato dagli infortuni è stato anche Mario Rui che non è riuscito a trovare grande continuità e fisica e di rendimento. I due calciatori, secondo quanto riferito da De Maggio, sono destinati a lasciare Napoli. La dirigenza azzurra vorrebbe perciò rivoluzionare il pacchetto difensivo azzurro affidandosi alla fisicità di Natan , arrivato da poco, e a nuovi innesti piuttosto che sul centrale numero 13.

Il portoghese, invece, arrivato nella finestra di mercato estiva del 2017 si è preso il posto da titolare sulla fascia sinistra a seguito dei gravi infortuni di Faouzi Ghoulam. Il numero 6, in scadenza nel 2026, non è soddisfatto dell’impiego a causa del continuo ballottaggio con Olivera che gli è stato preferito più volte nel corso della stagione da tutti e tre gli allenatori che si sono seduti sulla panchina del Napoli.