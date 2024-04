Nuovo allenatore Napoli, non solo Italiano e Conte: De Laurentiis potrebbe provarci per un altro tecnico dalla Serie A

Da definire il futuro del Napoli, non solo Conte ed Italiano per la panchina del club, ci sarebbe un terzo nome.

Manna, dirigente della Juventus e numero 1 del virtuoso progetto Next gen, sarà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo del Napoli. Questa la notizia lanciata oggi da più fonti, Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti sciolto le riserve optando per un profilo giovane ma con discreta esperienza al vertice.

Definito il ruolo in dirigenza, con l’annessa separazione da Mauro Meluso, che proprio non è riuscito a far breccia nel cuore del patron, si passerà al campo. Dai calciatori, con alcune cessione ormai certe, su tutte quella di Osimhen e Piotr Zielinski, sino ad arrivare alla panchina, cruccio stagionale, con ben 3 allenatori alternatisi sulla panchina del Napoli.

De Laurentiis ci prova: il patron del Napoli non molla un suo vecchio pupillo

Anche per la panchina del club campione d’Italia, secondo più fonti, ci sarebbe la cosiddetta fila. O meglio, lo stesso De Laurentiis, sarebbe in fase di valutazione di una moltitudine di profili, conscio di non poter sbagliare nuovamente.

Da Antonio Conte, vero e proprio sogno del leader della FilmAuro, che già in inverno l’aveva corteggiato insistentemente, sino ad arrivare a Vincenzo Italiano, che si separerà dalla Fiorentina e per molti, ad oggi, rappresenta l’opzione più fattibile. Non solo però, secondo Massimo Ugolini, giornalista vicino all’ambiente napoletano per SKY Sport, Stefano Pioli rappresenterebbe ancora una opzione valida, Milan permettendo:

“Si fa il nome di Conte, ma bisognerebbe dapprima capire che garanzie tecniche gli si potrebbe dare. Viva invece la pista Italiano, ma vi dico che se mai il Milan decidesse di non continuare con Pioli, De Laurentiis ci proverebbe per lui”.

Il nome di Pioli, vincitore dello scudetto con il Milan nel 2022, era stato accostato con insistenza al Napoli nelle scorse settimane. Successivamente, però, nello specifico a seguito dell’ultima vittoria del Milan sulla Fiorentina, la dirigenza del Milan in maniera l’ha confermato, ribadendo l’intenzione di voler continuare con l’ex Lazio anche per il futuro.

Dichiarazioni di facciata? Ad oggi non è dato saperlo. Su Pioli penderebbe sempre l’ombra di alcuni tecnici in voga, su tutti Thiago Motta, vera rivelazione di questa Serie A, oltre che dello stesso Antonio Conte, non seguito unicamente dal Napoli, ma sul taccuino di tutti i maggiori club europei, in Italia e all’estero. Insomma, sarà una estate rovente per le panchine del massimo campionato italiano.