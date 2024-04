Manna, chi è il ds a un passo dal Napoli: carriera e retroscena

Nella giornata odierna è stato preannunciato che Giovanni Manna sarà il prossimo DS del Napoli, a meno di colpi di scena. Tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Nel corso di questi mesi, in casa Napoli si è riflettuto molto sulla possibilità di cambiare nuovamente Direttore Sportivo. Cristiano Giuntoli la scorsa estate decise di lasciare gli azzurri per trasferirsi alla Juventus, con il suo posto che è stato preso da Mauro Meluso.

L’ex Direttore Sportivo dello Spezia non sembrerebbe aver convinto De Laurentiis che, stando alle ultime notizie arrivate in queste ore, ha deciso di puntare tutto su Giovanni Manna, che ormai sembra prossimo a diventare un nuovo dirigente del Napoli. Scopriamo insieme i vari passaggi della carriera dell’ormai prossimo DS azzurro.

Manna al Napoli: i dettagli sull’accordo

La mossa di Aurelio De Laurentiis di puntare su Giovanni Manna sembra essere il vero e proprio antipasto di una rivoluzione che avrà il suo via al termine della stagione in corso, caratterizzata da diversi punti bassi.

In mattinata, sembra essere spuntato uno dei volti nuovi del Napoli che, con ogni probabilità, sarà: si tratta di Giovanni Manna. Secondo quanto confermato in questi minuti dal giornalista Fabrizio Romano, l’attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juve sarebbe a un passo dal lasciare i bianconeri per ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità all’ombra del Vesuvio. Contratto che, secondo il giornalista stesso, dovrebbe essere pluriennale.

🔵✅ Giovanni Manna, set to sign as new Napoli director. He’s leaving Juventus as long term deal with Napoli is expected to be sealed shortly. https://t.co/CZkcR2Ottx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2024

Chi è Giovanni Manna: la carriera

Aurelio De Laurentiis ha deciso di sostituire Mauro Meluso (da capire se definitivamente o se l’ex Spezia cambierà ruolo all’interno dell’organigramma=, affidando il ruolo di Direttore Sportivo del Napoli a Giovanni Manna. L’attuale dirigente della Juventus è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nel 1988. Prima di arrivare nel club bianconero, Manna ha mosso i suoi primi passi da team manager al Forlì nella stagione 2013/2014. Successivamente Manna ha tentato un’esperienza all’estero, più precisamente in Svizzera, dove ha ricoperto il ruolo di Team Manager del Chiasso, per poi diventare il DS del Lugano. La sua tenacia ed il suo ottimo lavoro svolto in Svizzera hanno colpito la Juventus, che ha deciso di riportarlo in Italia e inserirlo nella propria dirigenza.

Manna alla Juve: da ds della Next Gen al posto in prima squadra

Giovanni Manna dunque approda alla Juventus nell’estate del 2019, dove viene designato per il ruolo di Responsabile della Primavera bianconera. L’ambizione della Juventus è però quella di far crescere i propri giovani proprio come i maggiori top club d’Europa. Per questo motivo Andrea Agnelli decide di dar vita alla Juventus Under 23 – attuale Next Gen – che è iscritta al campionato di Serie C. In questo progetto Manna ricopre il ruolo di responsabile della “Juventus dei giovani”, dove muoveranno i primi passi diversi talenti prima di approdare in Prima Squadra.

Sotto la gestione di Manna, nella Next Gen della Juventus si son formati i vari Soulé, Miretti, Iling Jr e Barrenechea per citare i più conosciuti. L’ottimo lavoro svolto con la Next Gen è valso la promozione in Prima Squadra a Manna dopo l’inibizione di Cherubini per il caso plusvalenze. In questa stagione, Manna ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco di Giuntoli.

Ora, la chiamata di Aurelio De Laurentiis che apre per Manna una nuova entusiasmante parentesi, in attesa ovviamente che il tutto diventi ufficiale.