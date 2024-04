Criscitiello scettico su Manna: “Mi aspettavo un nome diverso”, poi l’annuncio sul tecnico

Il Napoli nella prossima stagione avrà come Direttore Sportivo Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus. Su questa scelta e non solo si è espresso Michele Criscitiello.

È tempo di pianificare ed organizzare il lavoro in vista per la prossima stagione in casa Napoli. Gli azzurri cambieranno il Direttore Sportivo, con Giovanni Manna che arriverà dalla Juventus per sostituire Meluso, che presumibilmente lascerà il club partenopeo.

Inoltre c’è da scegliere anche il prossimo allenatore, che dovrà essere condiviso dall’intera dirigenza. Sul futuro allenatore del Napoli e sulla scelta di affidare il ruolo di DS a Manna si è espresso Michele Criscitiello, mostrandosi un po’ scettico per questa decisione degli azzurri.

Criscitiello si esprime sulla scelta di Manna e sul prossimo allenatore del Napoli

Nella giornata odierna probabilmente è iniziata la rifondazione del Napoli in vista della prossima giornata. Gli azzurri hanno chiuso l’accordo per Giovanni Manna, che diventerà il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. L’attuale dirigente della Juventus che arriverà a Napoli dovrà risollevare gli azzurri, effettuando un mercato oculato sotto ogni punto di vista. La scelta di Manna ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori, tra cui il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Il noto giornalista si è espresso su Manna e sul prossimo allenatore del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Manna alla Juventus ha operato nei limiti del possibile. La Juve del pre Giuntoli non m’è piaciuta. Da fare il settore giovanile a fare il diesse del Napoli è diverso. Da De Laurentiis mi sarei aspettato un nome importante, invece sceglie ancora i giovani e questo ci fa intendere diverse cose. Italiano? E’ un ottimo allenatore, ha detto addio alla Fiorentina e vi dico che Sarri non sarà l’allenatore della Viola. Italiano è caldissimo per il Napoli. Conte non sarà l’allenatore del Napoli. Manna per il settore giovanile? De Laurentiis avrebbe dovuto pensarci tanti anni fa, ha aspettato troppo. Manna sarebbe importante per il settore giovanile, ma di Giuntoli ne esce uno ogni 10 anni”.

La scelta di Manna non è quindi piaciuta a Criscitiello, che si aspettava un nome più affermato e di esperienza da De Laurentiis per il Napoli. Inoltre il giornalista si è esposto in maniera decisa sul prossimo allenatore del Napoli, affermando come Italiano sia in pole, mentre Conte non arriverà in azzurro. Il Direttore di Sportitalia chiude dunque le porte all’arrivo di Conte al Napoli, con Vincenzo Italiano che invece secondo lui siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione.