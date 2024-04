Allenatore Napoli, Pedullà a sorpresa: “Contattati due tecnici dall’estero”, nomi da big!

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per scegliere il prossimo allenatore del Napoli. Avviati i contatti con due tecnici che allenano all’estero.

Per il Napoli iniziano ad intensificarsi i discorsi per quanto riguarda diversi discorsi in vista della prossima stagione. La stagione attuale è praticamente andata, con l’obiettivo Champions League quasi sfumato, e quindi è tempo di guardare al futuro.

Per questo motivo si sono intensificati i dialoghi e le trattative per quanto riguarda il nuovo Direttore Sportivo – che sarà Giovanni Manna – ed il nuovo allenatore. Oltre ai vari Italiano e Conte, De Laurentiis avrebbe allacciato i contatti con due allenatori che stanno facendo molto bene all’estero.

Allenatore Napoli: De Laurentiis avvia i contatti con due tecnici dall’estero

Con la Serie A che si avvia verso il termine, iniziano ad ampliarsi e a farsi decisamente più insistenti i discorsi in vista della prossima stagione. Il Napoli dovrà effettuare numerosi interventi sia sul piano dirigenziale che sportivo. Dopo l’annuncio di Manna come prossimo Direttore Sportivo in vista della nuova stagione, è tempo di concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore. In cima alla lista di Aurelio De Laurentiis continua ad esserci Antonio Conte, con Vincenzo Italiano appena dietro. Negli ultimi giorni, il patron azzurro avrebbe però sentito due tecnici che allenano all’estero per sondare il terreno in caso di no dei due preferiti. Sul tema del prossimo allenatore del Napoli si è espresso Alfredo Pedullà:

“Sulla panchina azzurra il nome caldo resta quello di Vincenzo Italiano, considerato che i tentativi (e gli incontri) di De Laurentiis con Conte non hanno portato fin qui ad alcun tipo di intesa. Per la verità nelle ultime settimane De Laurentiis ha sondato e apprezzato Xabi Alonso, ma quest’ultimo è orientato a restare al Bayer Leverkusen dopo aver respinto il corteggiamento di Liverpool e Bayern. Buone relazioni anche su Domenico Tedesco, ct del Belgio, ma Italiano resta il nome da seguire con attenzione”.

Per il noto giornalista di Sportitalia, Italiano resta il nome più fattibile per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. A sorpresa De Laurentiis avrebbe provato a capire le intenzioni di Xabi Alonso e Domenico Tedesco, rispettivamente alla guida del Bayer Leverkusen e del Belgio. L’allenatore spagnolo proseguirà fino a giugno 2025 la sua avventura in Germania sulla panchina del Leverkusen, come annunciato da lui stesso pochi giorni fa. Tedesco è pienamente concentrato sulla guida della Nazionale belga, soprattutto in vista degli imminenti Europei. Dunque nessuna chance che i due possano sedere sulla panchina del Napoli la prossima stagione, con Italiano che resta in pole al momento.