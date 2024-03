Nuovo caso Zielinski, rischio altissimo per il Napoli: decisione di De Laurentiis

La prossima estate il Napoli avrà tantissime questioni spinose da risolvere e una di queste rappresenta un rischio altissimo: la decisione di De Laurentiis.

La brutta sconfitta contro l’Atalanta, di fatto, ha concluso in anticipo la stagione del Napoli. Gli azzurri, già a marzo, hanno dovuto dire addio ad ogni obiettivo che si erano prefissato alla vigilia della stagione.

La squadra di Calzona ha deluso le aspettative e niente ha funzionato all’interno della rosa e in società. Le scelte prese in estate da Aurelio De Laurentiis si sono rivelate completamente sbagliate e hanno costretto la squadra ad una stagione da dimenticare.

Il credito dello scudetto è finito e i tifosi si aspettano che la squadra torni a competere ad alti livelli già dalla prossima stagione. Per De Laurentiis sarà l’estate della verità e non sono ammessi ulteriori errori. Nel corso della prossima estate, poi, il patron azzurro si troverà a fronteggiare diverse situazioni spinose che dovranno essere risolte nel miglior modo possibile.

Rischio Napoli: la scelta di De Laurentiis sul nuovo caso Zielinski

L’estate che attende il Napoli sarà molto complessa. La delusione per la stagione vissuta è tantissima e i tifosi hanno definitivamente perso la pazienza. Anche ieri contro l’Atalanta è arrivata la contestazione e la prossima estate sarà quella decisiva per il futuro del club.

De Laurentiis, inoltre, dovrà far fronte anche alla situazione relativa ad Alex Meret. Il contratto è in scadenza in estate, ma c’è un prolungamento automatico di un anno che si attiva al 70% delle presenze stagionali. Federico Pastorello, agente del portiere azzurro, ha spiegato che il Napoli non può permettersi un nuovo caso Zielinski e per questo le parti sono al lavoro per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che in estate ci sarà, però, la scelta definitiva sul futuro di Meret. Se non arriverà il nuovo rinnovo, il portiere verrà ceduto per evitare di perderlo a zero proprio come accaduto con Zielinski.

Contro l’Atalanta, Meret è stato uno dei migliori in campo per il Napoli. Le sue prestazioni sono spesso finite nel mirino dei tifosi azzurri che però, sono stati anche molto intransigenti nei suoi confronti.

Anche quest’anno, infatti, Meret si è confermato un ottimo portiere e in un’estate così complicata come quella che attende gli azzurri, andare alla ricerca anche di un nuovo estremo difensore, potrebbe rivelarsi controproducente.

La dirigenza azzurra, infatti, dovrà pensare a trovare un sostituto di Osimhen, oltre che un difensore e un centrocampista all’altezza di Kim MinJae e Piotr Zielinski.