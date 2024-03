Napoli sprecone, quante occasioni sbagliate: la classifica parla chiaro

Una stagione da dimenticare per il Napoli che ha fallito in questa stagione: c’è un dato inquietante riguardo l’attacco azzurro.

I tifosi del Napoli sperano che questa stagione da incubo termini al più presto. Gli azzurri hanno completamente deluso le aspettative di inizio stagione. I Campioni d’Italia in carica non sono riusciti a difendere in maniera adeguata lo scudetto vinto lo scorso anno. Con la sconfitta subita ieri alle 12:30 contro l’Atalanta, inoltre, gli azzurri sono stati estromessi quasi definitivamente dalla lotta per la Champions League.

Nelle ultime 8 giornate di Serie A, ora, proveranno a concludere in maniera dignitosa la stagione. Poi arriverà un’estate complicata in cui la dirigenza azzurra dovrà compiere un miracolo per risolvere i problemi che hanno attanagliato la squadra in questa stagione.

Sono davvero molteplici le difficoltà affrontate in questa stagione dal Napoli. Tra queste c’è anche quella relativa al reparto offensivo e c’è un dato che spiega nel dettaglio dove gli azzurri sono mancati e come la stagione abbia preso una piega così negativa.

Napoli in difficoltà, il dato offensivo è da incubo

Oltre alle ormai note problematiche difensive, il Napoli in questa stagione ha dovuto fare i conti con un attacco poco prolifico. Il dato sugli expected goal degli azzurri è agghiacciante.

Gli expected goal sono una misura della probabilità che ha un determinato tiro di essere trasformato in gol. Il loro indice di riferimento spiega la pericolosità di una squadra.

Il Napoli, per numero di expected goal creati è nelle zone alte della classifica. Gli azzurri, infatti, si trovano al terzo posto in Serie A alle spalle solo di Inter e Milan. Nello specifico, gli azzurri avrebbero dovuto segnare almeno 52,54 gol. Nelle prime 30 partite, però, sono andati in rete solo in 44 occasioni.

La differenza tra gli expected goal e i gol effettivi è in negativo di 8,54. Si tratta del secondo dato peggiore della Serie A. A precedere il Napoli c’è solo il Lecce che è in negativo di 8,55.

Anche così si spiegano le difficoltà incontrate dal Napoli in questa stagione. Gli azzurri, infatti, non sono mai stati cinici sotto porta e questo ha minato i risultati degli azzurri in campionato. Nel corso del mercato estivo, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli sarà costretto a lavorare duramente per migliorare anche in questo dato. L’addio di Osimhen potrebbe portare ad un ulteriore problema, ma se gli investimenti saranno adeguati, il Napoli potrebbe anche invertire la rotta.