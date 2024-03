Napoli in difficoltà, la difesa fa acqua: il dato è inquietante

La difesa è stato il grande problema del Napoli nel corso dell’intera stagione: c’è un dato terrificante che certifica le difficoltà degli azzurri.

Continua a colare a picco la stagione del Napoli. Gli ormai ex Campioni d’Italia hanno completamente fallito in questa stagione. La squadra di Francesco Calzona, già a marzo, non può più lottare per gli obiettivi prefissati alla viglia del campionato.

La sconfitta contro l’Atalanta subita ieri alle 12:30, di fatto, ha estromesso gli azzurri da qualsiasi lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Nelle ultime otto giornate gli azzurri proveranno a conquistare un piazzamento europeo per non interrompere una striscia positiva che prosegue da 14 anni, ma la prestazione offerta contro gli orobici non lascia grandi speranze.

Nel corso della stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi, ma uno su tutti sta sicuramente rallentando il percorso degli azzurri. C’è un dato che è inquietante per i partenopei.

Napoli, difesa da incubo: il dato è agghiacciante

Uno dei grandi problemi del Napoli in questa difficile annata è sicuramente la difesa. Gli azzurri, dopo essere stati impenetrabili lo scorso anno, hanno perso qualsiasi tipo di compattezza difensiva.

Il dato più inquietante è quello relativo al numero di gol subiti. Fino a questo momento, Di Lorenzo e compagni si sono fatti infilare dagli attacchi avversari per ben 36 volte. Il Napoli, tra le prime 10 della classifica di Serie A, è la peggior difesa. Gli azzurri, inoltre, hanno subito solo un gol in meno rispetto a Monza e Genoa che, attualmente, occupano l’undicesima e la dodicesima posizione.

Sono diversi i motivi che hanno portato a questo tracollo da parte degli azzurri. La partenza di Kim MinJae e l’assenza di un sostituto adeguato ha avuto sicuramente un impatto importante nell’economia difensiva del Napoli.

Ovviamente, le colpe non risiedono solamente nel reparto difensivo. In questa stagione, infatti, è l’intera squadra che non difende come fatto lo scorso anno. Il centrocampo e gli esterni d’attacco, infatti, appaiono spesso scollegati dal reparto difensivo. Nella mente dei tifosi c’è ancora il rabbioso rientro difensivo della squadra di Spalletti contro il Sassuolo. Quest’anno, una situazione simile non si è mai vista.

In estate, dunque, la dirigenza dovrà porre rimedio ad una fase difensiva da incubo. I 120 milioni che entreranno nelle casse azzurre per la cessione di Osimhen dovranno essere reinvestiti in maniera adeguata e parte dell’incasso dovrà sicuramente essere usato per trovare, finalmente, il sostituto di Kim MinJae.