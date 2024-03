Napoli in caduta, Varriale critica De Laurentiis: “Un suo atto di presunzione ha aumentato la confusione”

Altra prestazione deludente del Napoli in campionato, la Champions si complica: la critica di Varriale al presidente De Laurentiis

La sconfitta di quest’oggi contro l’Atalanta ha ridotto davvero al minimo le speranze del Napoli di qualificarsi alla Champions League. Se qualche settimana fa si parlava di Calzona chiamato all’impresa Champions, da oggi pomeriggio è possibile che si senta parlare di miracolo. Gli azzurri, con la vittoria della Lazio contro la Juventus, occupano l’ottava posizione in classifica. Uno score davvero inimmaginabile se pensiamo che solo poco meno di 12 mesi fa il Napoli si laureava campione d’Italia.

Rendimento stagionale che, secondo molti addetti ai lavori è stata ampiamente condizionato dalle scelte del presidente De Laurentiis, specialmente quelle riguardanti gli allenatori, ben tre quelli susseguitesi questa stagione sulla panchina del Napoli. Tra questi c’è anche Enrico Varriale, che ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Napoli attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale X.

Varriale, tweet polemico contro De Laurentiis dopo Napoli-Atalanta

Secondo il giornalista l’errore di De Laurentiis è stato quello di puntare su due traghettatori come Mazzarri e Calzona dopo il fallimento Garcia.

E non invece su allenatori che avrebbero potuto portare sin da subito nuove idee e rivoluzionare il piano tattico di una squadra irriconoscibile.

Varriale ha definito la scelta di De Laurentiis: “Un atto di presunzione che ha aumentato la confusione in un gruppo già poco reattivo”, colpevolizzando quindi il patron azzurro.

L’esempio di Tudor alla Lazio e il nuovo allenatore del Napoli: il parere del giornalista

Varriale ha quindi fornito un esempio concreto alla tesi da lui sostenuta: Igor Tudor. L’allenatore croato, avvicinato anche al Napoli per sostituire Garcia qualche mese fa, è approdato alla Lazio dopo l’esonero di Sarri.

L’inizio sulla panchina della Lazio è di quelli più che positivi: vittoria contro la Juventus in casa e sorpasso sul Napoli in classifica. “L’ impatto di Tudor nella Lazio dimostra che una guida non provvisoria è indispensabile per non buttare la stagione e cominciare a costruire”, spiega il giornalista.

Varriale ha poi cercato di dare una spiegazione alle scelte di De Laurentiis: “L’ unica spiegazione delle scelte di ADL sarebbe se avesse già sotto contratto il nuovo tecnico per il 2025“. E quindi aggiunge: “Cosa che non risulta”. Dunque, almeno per il momento, brutte notizie per i tifosi del Napoli, in balia di un finale di stagione che naviga nell’incertezza più totale.