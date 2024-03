Il Napoli protesta, la moviola inchioda l’arbitro Pairetto: due gravi errori contro gli azzurri

La prestazione del Napoli contro l’Atalanta è da dimenticare: oltre ai demeriti degli azzurri ci sono anche due errori arbitrali gravissimi contro il Napoli.

Napoli-Atalanta doveva essere il match decisivo per gli azzurri. Un’eventuale vittoria degli uomini di Calzona avrebbe rilanciato il Napoli verso le zone alte della classifica e lo avrebbe inserito a pieno merito nella lotta per la Champions League.

La vittoria, però, non è arrivata. Il Napoli, infatti, si è sciolto come neve al sole di fronte alla molto ben messa in campo Atalanta. Gli uomini di Gasperini hanno creato tantissime difficoltà agli azzurri che hanno offerto, dal canto loro, una delle peggiori prestazioni stagionali e sicuramente la peggiore da quando Calzona siede sulla panchina azzurra.

Oltre ai tantissimi errori degli ormai ex Campioni d’Italia, a pesare sul risultato finale del match, ci sono anche due errori gravi contro il Napoli da parte dell’arbitro Pairetto: la moviola lo inchioda.

Man mano che passavano i minuti, la rabbia dei tifosi azzurri nel vedere la propria squadra giocare in maniera indecorosa cresceva sempre più. Il gol nel finale di Koopmeiners, poi, ha concluso nel peggiore dei modi un Sabato Santo da horror.

La rabbia e la delusione, poi, hanno spostato l’attenzione sui grandi problemi del Napoli. Gli azzurri, però, contro l’Atalanta hanno dovuto fare i conti con una prova insufficiente da parte dell’arbitro Pairetto.

Di seguito la moviola del Corriere dello Sport:

“Insufficiente la partita di Pairetto (a volte anche indisponente): c’era fallo in APP sullo 0-2 (e non su Juan Jesus), manca il secondo giallo chiaro per Kolasinac (lo “espelle” Gasperini, sostituendolo) che fa scopa con quello non fatto su Hateboer ad inizio gara, diversi falli su Osimhen non fischiati, intransigente in alcuni casi ed in altri no. Basta? Hien salta da dietro, scoordinato, con l’avambraccio destro sul collo di Osimhen: era fallo, nasce il gol dello 0-2 di Scamacca (contrasto normale con Juan Jesus, non è questa la situazione da analizzare). Risparmiato il secondo giallo a Kolasinac, body language di Pairetto chiaro: sta per dare fallo e, conseguentemente, giallo. Brutta a vedersi la marcia indietro, Gasp risolve il dilemma e sostituisce subito il suo giocatore. Per l’arbitro brutta figura. Manca un chiarissimo giallo per Hateboer (calcio a Mario Rui, pericoloso), poi s’impermalosisce sulle proteste di Osimhen (ennesimo intervento di Hien non fischiato, però…)”.