Futuro Calzona, pazza idea di De Laurentiis: decisione inedita per il 2024/25

Calzona può rimanere al Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano per la prossima stagione: l’indiscrezione

La sconfitta rimediata ieri contro l’Atalanta affievolisce le speranze Champions del Napoli. Senza la qualificazione alla massima competizione europea il futuro di Calzona sulla panchina azzurra è fortemente in dubbio. Tra i possibili successori spiccano le ipotesi Conte e Italiano, senza dimenticare anche la suggestione Sarri.

Calzona ha lavorato tanti anni al fianco di Sarri, come vice. Poi la svolta con il ruolo di Commissario Tecnico della Slovacchia, di fatto prima esperienza concreta da allenatore titolare. Cosa ne sarà di Calzona dopo la probabile fine dell’esperienza in azzurro? Tra le ipotesi sbuca un ritorno al passato, con De Laurentiis che sta pensando ad una decisione inedita per la prossima stagione.

Futuro Calzona, De Laurentiis ha un piano: le ultime indiscrezioni

L’edizione odierna de Il Mattino riporta che Calzona potrebbe rimanere al Napoli anche per la prossima stagione. Tuttavia per l’attuale CT della Slovacchia De Laurentiis sta pensando ad un nuovo ruolo. Il presidente sta pianificando una rivoluzione tecnica totale in vista di quest’estate, dall’allenatore, al direttore sportivo, fino ad alcuni importanti membri della rosa.

Ecco quindi che si profila l’ipotesi permanenza di Calzona, ma come membro del prossimo staff tecnico del Napoli, affiancando il nuovo allenatore. Di fatto un ritorno al passato per Calzona. La proposta, spiega il quotidiano, è già sul tavolo. Ora tutto passa nelle mani di Calzona, che dovrà decidere se continuare a proseguire sulla strada da primo allenatore oppure valutare un inaspettato ritorno al passato.

Calzona-Napoli, la storia continua? La proposta di De Laurentiis

La figura di Calzona nello staff tecnico del nuovo allenatore, a prescindere dal profilo scelto dalla società, può aiutare il nuovo tecnico ad ambientarsi più facilmente. Calzona infatti ha una conoscenza profonda dell’ambiente Napoli, avendoci lavorato per anni sia come allenatore che come secondo.

Forse è questo il motivo per il quale De Laurentiis sta pensando di tenere l’attuale allenatore azzurro all’interno dello staff tecnico. C’è però da dire che, con ogni probabilità, anche il nuovo tecnico vorrà avere voce in capitolo sulla scelta dello staff tecnico. Quindi questa per ora è solo un’ipotesi, perché ci sono un bel po’ di cose da valutare e una serie di eventi che devono concatenarsi. Staremo a vedere se nei prossimi mesi si concretizzerà.