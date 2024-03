Napoli-Atalanta, sorpresa per i giocatori: i tifosi hanno aspettato la squadra (VIDEO)

Napoli-Atalanta, al termine della gara i tifosi hanno aspettato la squadra, sono accorse 1000 persone: il motivo è sorprendente

L’ultimissima gara di campionato ha visto il Napoli di Calzona perdere malamente contro l’Atalanta in casa. A decidere il match le reti di Miranchuck, Scamacca e Koopmeiners. Uno 0-3 schiacciante, che di fatto allontana quasi del tutto le speranze Champions League.

Il Napoli occupa ora la settima posizione, a meno cinque punti proprio dall’Atalanta. Il successo spinge inevitabilmente la Dea verso l’Europa. La squadra di Gasperini ha ancora una partita da recuperare contro la Fiorentina, potenzialmente può occupare la quinta posizione, che con ogni probabilità varrà la qualificazione in Champions.

Atalanta, successo importante a Napoli: la reazione dei tifosi

Il club bergamasco è da, oramai più di qualche anno, ai vertici del calcio italiano e fa sentire la sua voce anche in campo europeo. Ai quarti di finale di Europa League ci sarà il Liverpool ad attendere i nerazzurri, una gara non facile, ma non impossibile, che però sicuramente richiederà un quantitativo di energie importanti, che può distogliere attenzioni dal campionato.

Da non dimenticare anche la Coppa Italia, altra competizione nella quale l’Atalanta può lottare ancora per la vittoria finale. Mercoledì si giocherà infatti la semifinale contro la Fiorentina, la vincente poi sfiderà in finale una tra Lazio e Juventus. Nonostante la lunga sfilza di impegni importanti, quest’oggi l’Atalanta ha portato a casa una vittoria importantissima al Maradona, che i tifosi hanno accolto con grande gioia.

Probabilmente anche per “caricare” i calciatori in vista di un aprile infuocato, TuttoMercatoWeb.com racconta su su X che mille tifosi hanno accolto la squadra a Zingonia, di ritorno da Napoli. Fumogeni, bandiere e cori da stadio. Tutto l’ambiente Atalanta è in festa.

I tifosi dell’Atalanta quest’oggi non hanno potuto presenziare al Maradona, dato che è stato predisposto il divieto di entrare ai residenti in Lombardia per motivi di ordine pubblico. Ecco quindi che i supporters bergamaschi hanno pensato ad un modo alternativo per mostrare sostegno alla squadra in un momento tanto importante.

Bergamo in festa, i tifosi accolgono la squadra a Zingonia: il video

Sui social sono apparsi vari video dei festeggiamenti. Anche il profilo X ufficiale dell’Atalanta ha immortalato il momento. Di seguito il tweet in questione:

Altri video invece ritraggono Gasperini scatenato con la curva dell’Atalanta. Di seguito il video pubblicato dal giornalista Giorgio Dusi sul suo profilo X: