De Roon sulla lotta Champions: “Napoli non ancora fuori, in un caso può beffarci”

De Roon, centrocampista dell’Atalanta, si è espresso nel post – gara al Maradona in merito alla lotta per la Champions.

L’Atalanta ha con ogni probabilità condannato il Napoli ad abdicare nella corsa Champions League. Gli orobici, con il netto 0 – 3 esterno, ha messo in mostra tutti i limiti dei campioni d’Italia in carica, ormai lontani, lontanissimi parenti del team ammirato sotto la gestione Luciano Spalletti.

Una sconfitta senza storie, in cui l’Atalanta è sembrata in grado di portare la posta in palio a casa senza neanche il massimo sforzo. Non resterebbe altro che l’Europa League o la Conference League ora al Napoli, che potrebbe addirittura rischiare di restare fuori dalle coppe europee dopo ben 13 anni.

De Roon, le sue parole sul Napoli lasciano perplessi: il pensiero dell’olandese

Marten De Roon, bandiera assoluta dell’Atalanta, tra i protagonisti del match tenutosi oggi al Diego Armando Maradona, si è espresso nel post – gara ai microfoni di DAZN. Oltre alla soddisfazione esplicitamente palesata, l’olandese ha rilasciato anche un pensiero sulla partita e sugli obiettivi stagionali della “Dea”:

“Ieri era il mio compleanno, non potevo chiedere regalo migliore: 3 – 0 a Napoli. Stiamo giocando bene, siamo ancora in corsa su tutti i 3 fronti e non vogliamo mollare nulla. Liverpool? Ci siamo meritati la possibilità di giocare gare così, giocando con tutta la rosa potremo continuare fare una grande stagione”.

Infine, un passaggio sulla corsa Champions e nello specifico sul Napoli, ormai chiaramente tagliato fuori dal gruppone, valutazione che però non trova corrispondenza nei pensieri dello stesso De Roon, che ha così chiosato sugli azzurri:

“Noi dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri. Non escludiamo nessuno e mai lo faremo comunque, il Napoli ha solamente il campionato davanti, potrebbe fare un filotto di vittorie e arrivare comunque in Champions”.

Dichiarazioni che appaiono quantomeno di facciata. Il Napoli dopo oggi ha definitivamente dimostrato di non poter ambire a certi palcoscenici, anzi, come scritto antecedentemente, il rischio concreto di ritrovarsi addirittura fuori da ogni coppa appare abbastanza concreto.