L’ex Napoli contro De Laurentiis: “Promesse mai mantenute, c’è una sola verità”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non lascia mai d’accordo nessuno in merito al suo operato. Arriva l’attacco diretto dell’ex Napoli al patron azzurro.

La gestione di Aurelio De Laurentiis sul Napoli da sempre lascia molte perplessità, creando uno clima teso con l’intera piazza. C’è ovviamente chi sostiene appieno le mosse e le strategie del presidente azzurro, ma d’altro canto c’è anche chi lo critica ferocemente per il suo operato.

Al centro delle critiche spesso finiscono delle idee e proposte di De Laurentiis, che effettuate delle promesse, ma spesso non le mantiene. Proprio su questo aspetto del presidente del Napoli, è arrivato il duro attacco dell’ex Napoli.

L’ex Napoli attacca duramente Aurelio De Laurentiis

A Napoli, Aurelio De Laurentiis è spesso e volentieri nell’occhio del ciclone. Il presidente del Napoli nonostante la sua lunga gestione del club, non ha mai convinto appieno la tifoseria e non solo. In diverse occasioni, De Laurentiis si è esposto per effettuare dei progetti o delle operazioni di mercato. Sono stati però illusi i tifosi e gli addetti ai lavori, visto che poi spesso non sono state realizzate. Su questo modo di fare di De Laurentiis si è espresso l’ex Napoli Gianni Improta a Canale 21, che ha attaccato duramente il presidente del Napoli: “Ho sempre detto che De Laurentiis quando andrà via, lascerà senza aver speso un euro nella città, resto di quest’idea. Non per andare contro la persona, ma perchè è fatto così: lancia idee che ti fanno innamorare, ma non le realizza perché non le vuole realizzare. Alla fine dirà non me l’hanno fatto fare, ma io volevo farlo (centro sportivo, ndr.). E’ una mia idea, ma vorrei tanto sbagliarmi”.

Arriva dunque il duro attacco di Improta a De Laurentiis inerente alla questione nuovo stadio. L’ex Napoli è dell’idea che la proposta del presidente azzurro sul nuovo stadio a Bagnoli resterà irrealizzata a causa del suo modo di fare. Improta attacca quindi frontalmente il presidente del Napoli, affermando come proseguirà nella sua linea di non investire nulla nel capoluogo campano. Ovviamente questi dichiarazioni pepate sono frutto di altri eventi avvenuti in passato, in cui De Laurentiis ha effettuato delle promesse, ma senza poi mantenerle. Ciò è successo anche per quanto riguarda le ultime finestre di mercato, in cui si attendeva l’arrivo di un difensore, ma che poi non è mai arrivato. Adesso si aspetta la risposta di De Laurentiis, che dovrà dimostrare con i fatti le sue serie intenzioni di investire sul Napoli costruendo il centro sportivo del club.