La famiglia di Maradona attacca ancora De Laurentiis: prosegue la polemica

Assurda testimonianza contro Aurelio De Laurentiis da parte di Dalma Maradona, figlia di Diego. Duro attacco al presidente del Napoli.

Scindere l’iconica figura di Diego Armando Maradona da Napoli e dal Napoli risulta impossibile in una città che da anni continua ad amare come il primo giorno il fu fenomeno argentino. Ci basta pensare al nome dello stesso impianto di Fuorigrotta in cui gli azzurri svolgono le proprie partite casalinghe o alla miriade di murales del Diez in giro per le mura partenopee. A sminuire però il nome di Maradona in quel di Napoli, a sorpresa, proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, attaccato a sorpresa dalla figlia di Diego, Dalma.

Dalma Maradona contro De Laurentiis, negati i permessi d’accesso allo stadio

Ha dell’assurdo la vicenda raccontata sul proprio profilo Facebook dal giornalista Marco Ciriello. Quest’ultimo ha infatti narrato di un triste evento accaduto nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, e che ha visto come protagonista la figlia dell’iconico Diego, Dalma. Quest’ultima ha infatti da poco rilasciato un documentario dal nome “La Hija de Dios“, in cui le gesta del fu campione del Napoli ci vengono mostrate attraverso gli occhi della figlia. Un insieme di immagini struggenti e strappalacrime, di cui però non fa parte nessun filmato girato all’interno dell’impianto di Fuorigrotta, dove il mito di Maradona è nato.

Questo perché, secondo Ciriello, all’interno del registrato sarebbe presente una scena in cui Dalma, in compagnia della leggenda Bruno Giordano, verrebbe respinta all’esterno dello stadio da dei controlli molto intransigenti. Il tutto a causa delle norme severissime imposte dal presidente Aurelio De Laurentiis, attaccato sia da Dalma che dal giornalista Ciriello nel suo racconto. Quest’ultimo avrebbe infatti dipinto il patron come un egocentrico e pieno di se, incapace di tenere a bada i propri deliri. Lo stesso avrebbe quindi dichiarato di attendere l’uscita del documentario anche in Italia, per vedere in prima persona gli effetti della scena incriminata sui tifosi del Napoli. Ciriello, infine, ha invitato i supporter del Napoli a non presentarsi allo stadio Maradona nelle prossime occasioni per ripagare ADL con la stessa moneta.

ADL contro Dalma, non è il primo capitolo della faida

I più esperti sapranno che, purtroppo, quello raccontato in precedenza non è il primo capitolo della faida fra Aurelio De Laurentiis e Dalma Maradona. Quest’ultima, in passato, avrebbe infatti più volte tentato di acceder all’interno dell’impianto, venendo sempre respinta nel modo più brusco possibile. Una mancanza di rispetto bella e buona verso la figlia della più grande leggenda della storia del Napoli, che non avrebbe preteso altro che girare alcune scene del proprio documentario dall’interno della struttura. Nessun accredito in tribuna o altri privilegi: De Laurentiis ha privato più volte Dalma di una possibilità in passato concessa anche a turisti e semplici tifosi.