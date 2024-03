Zielinski, annuncio dalla Polonia: le parole sul centrocampista del Napoli

Il futuro di Piotr Zielinski è ormai segnato, con l’azzurro che saluterà il Napoli a fine stagione. Arriva l’annuncio dalla Polonia sul momento del centrocampista.

La sessione estiva di calciomercato vedrà il Napoli tra i club che più si ridimensioneranno. Saranno diversi gli azzurri che saluteranno il club, e tra questi c’è anche il centrocampista polacco, Piotr Zielinski.

Il centrocampista è in scadenza di contratto, e visto che non si è trovato nessun accordo, lascerà il club a parametro zero per trasferirsi quasi sicuramente all’Inter. Proprio sul momento particolare di Zielinski, sono arrivate delle dichiarazioni importanti dalla Polonia

L’annuncio dalla Polonia su Piotr Zielinski

In casa Napoli si guarda con attenzione a questo finale di stagione, che per forza di cose delineerà anche i piani del mercato estivo. Difatti dalla qualificazione o meno in Champions League, passerà il futuro di diversi azzurri, ma anche quello di diversi obiettivi di mercato. Quel che è certo, è che Piotr Zielinski lascerà il club a parametro zero per trasferirsi con molta probabilità all’Inter. Il centrocampista polacco vive praticamente da separato in casa al Napoli, con la sua situazione che è piuttosto spinosa e complessa. Sul momento di Zielinski, si è espresso il Commissario Tecnico della Polonia, Michal Probierz, in conferenza stampa: “Sta vivendo una situazione nuova. Ha l’esperienza giusta per superare questo momento difficile. Ha gran voglia di giocare. Nonostante non stia giocando molto, ha tutto il mio sostegno. Gli ho parlato, sa bene di essere un calciatore molto importante per la Polonia. E’ uno dei punti di riferimento di questa nazionale”.

Dunque il C.T. polacco ha confermato che Zielinski non sta passando un periodo felice dal punto di vista emotivo, e ciò e dovuto a vari fattori. Tra questi c’è ovviamente la separazione certa con il Napoli a fine stagione, che ha costretto il club a limitare il suo minutaggio in campo. Tutto ciò ovviamente va ad inficiare sul morale del centrocampista polacco, che trova sfogo e libertà all’interno della propria Nazionale. Probierz ha dato pieno sostegno a Zielinski, affidandogli un ruolo importante per la Polonia nonostante il momento piuttosto duro e negativo. Ovviamente il centrocampista del Napoli spera di ripagare al massimo la fiducia dimostratagli dal C.T. polacco, magari già a partire dai prossimi impegni della Polonia. Dopo questa sosta delle Nazionali, Zielinski farà ritorno a Napoli, dove trascorrerà da separato in casa questi ultimi mesi fino al prossimo 30 giugno, quando il suo contratto con gli azzurri scadrà e sancirà la separazione definitiva.