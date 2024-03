Report Napoli: assente un azzurro alla ripresa degli allenamenti

Il Napoli ha ripreso oggi i propri allenamenti al Konami Training Center. Subito un’assenza importante per la squadra di Calzona.

Dopo il buon pareggio ottenuto contro l’Inter nell’ultima gara di Serie A, il Napoli si è concesso tre giorni di riposo. Difatti Calzona ha voluto lasciare a riposo i suoi ragazzi per qualche giorno, visto che ora ci sarà la sosta delle Nazionali.

Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina a Castel Volturno, con l’allenamento che è stato diretto dallo staff tecnico di Calzona, vista la sua assenza per gli impegni con la Slovacchia. Si aggiunge un’azzurro all’infermeria, visto che oggi non si è allenato.

Report Napoli, assente nell’allenamento odierno un azzurro

In casa Napoli si sono ripresi gli allenamenti questa mattina. La squadra si è ritrovata al Konami Training Center dopo i tre giorni di riposo concessi da Calzona. Gli azzurri hanno ripreso il lavoro a Castel Volturno per preparare al meglio il big match contro l’Atalanta. Il Napoli ha diramato il report sull’allenamento odierno, in cui si registra l’assenza di un azzurro:

“Dopo il pareggio a San Siro, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto attivazione a secco e lavoro aerobico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Politano non si è allenato per una sindrome influenzale”.

La squadra ha ripreso gli allenamenti, ma senza Matteo Politano, che è rimasto a casa visto una sindrome influenzale. Continua il lavoro personalizzato di Victor Osimhen a Castel Voltuno, che continua a ricercare la miglior condizione possibile in vista dell’Atalanta. Non dovrebbero esserci comunque problemi importanti per i due attaccanti del Napoli, che a meno di clamorosi colpi di scena, scenderanno regolarmente in campo nel prossimo impegno di campionato. Una sfida delicata e non facile per il Napoli, ma che potrebbe rilanciarsi in piena corsa ad un posto in Champions League in caso di successo. Ovviamente per compiere un’ottima prestazione ci sarà bisogno dell’organico al completo e al massimo della forma. In questo senso, diversi azzurri si stanno preparando minuziosamente a Castel Voltuno, ma si dovrà vedere cosa accadrà agli altri impegnati con le rispettive Nazionali.